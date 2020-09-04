Buca'da Sinema Günleri

Sanatı kentin her yerine yaymayı hedefleyen Buca Belediyesi, Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi’nde “Sinema Günleri” başlattı. Eylül ayı boyunca sürdürülecek etkinlikte Roman çocuklara sinema keyfi yaşatılacak.

Bucalı çocukların hayatlarındaki birçok ilke öncülük eden Buca Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde sinema gösterimlerine başladı. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) etkinlikleri kapsamında Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında, Roman vatandaşların yaşadığı Göksu Mahallesi’nin çocukları sinemayla tanıştı.

Ay boyunca sürecek

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte minikler, animasyon çocuk filmi izledi. Çocuklar izledikleri film karşısında heyecanlarını gizleyemezken aralarında ilk kez sinema deneyimi yaşayanlar da vardı. Eylül ayı boyunca devam edecek Sinema Günleri kapsamında, yaş gruplarına uygun olarak belgesel, Türk ve dünya sinemasından da gösterimler gerçekleştirilecek.





