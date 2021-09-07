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Bülent Turgut ve Raif İnan Yapımcılığında: Uluslararası Ekip ile Hazırlanan İlk Türk Süper Kahraman Evreni : “T-World Süper Kahramanlar” Dizisi

Bülent Turgut ve Raif İnan tarafından kurulan 1900 Entertainment A.Ş.’nin hazırladığı ilk Türk süper kahraman evreni, Türk ve global ekiplerin çalışmaları ile hazırlanıyor. İşte Captan America’nın görüntü yönetmeninden Marvel’ın kostüm ekibine kadar uzanan dev ekibin hazırladığı “T-World Süper Kahramanlar” dizisinin detayları...

Bülent Turgut ve Raif İnan Yapımcılığında: Uluslararası Ekip ile Hazırlanan İlk Türk Süper Kahraman Evreni : “T-World Süper Kahramanlar” Dizisi
07 Eylül 2021 Salı 11:18

Bülent Turgut ve Raif İnan tarafından kurulan 1900 Entertainment A.Ş.’nin hazırladığı ilk Türk süper kahraman evreni, Türk ve global ekiplerin çalışmaları ile hazırlanıyor. İşte Captan America’nın görüntü yönetmeninden Marvel’ın kostüm ekibine kadar uzanan dev ekibin hazırladığı “T-World Süper Kahramanlar” dizisinin detayları...

“T-World Süper Kahramanlar” dizisinin AR-GE çalışmaları 4 yıl, senaryosunun hazırlanması ise 2 yıl sürdü. Dizinin en iyi şekilde yürütülen tüm çalışmaları; Türkiye, ABD, Meksika ve Macaristan’da gerçekleşti. Uluslararası çapta önemli projelere imza atan önemli isimler, ilk Türk süper kahraman evreni çalışmalarına dahil oldu.  

Projenin yapım ve çekim hazırlıkları henüz devam ediyor. Bu süreçte projenin ilk 4 bölümünün görüntü yönetmeni ise Captan America filminde yer alan Shelly Johnson olacak. Dizinin sürükleyici hikayesinin eşsiz görsel şovlar ile birleşmesi seyirciyi ekrana kitleyecek.

“T-World Süper Kahramanlar” Dizisinin Konusu Ne?

1200 yıllık bir zaman dilimini kapsayan süper kahraman evreninin hikayeleri farklı bölümlerde verilecek. Bu serüvenini ilk hikayesi ise günümüzü yansıtıyor. İnsanlığın yaşamını daha da zorlaştıran çevre sorunları ve salgın hastalıklar gibi ciddi problemleri ele alan dizinin kahramanları ise bu sorunlarla mücadele ediyor.

Evrenin Yönetmen Koltuğunda Bobby Roth Oturuyor!

Dizinin yönetmen koltuğunda ise son olarak Marvel’ın “Agents of SHIELD” dizisini çeken Bobby Roth yer alıyor. Kariyer hayatı boyunca önemli işlere imza atan Roth, T-World’ün hazırlık aşamasından sonra geliştirme sürecine de dahil oldu. Roth, kariyer hayatı boyunca önemli işlere imza atmıştır. Bunlardan bazıları ise “Prison Break”, “Criminal Minds” ve “Lost gibi efsane olmuş yapımlardır.

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