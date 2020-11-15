Çadır kentte sürpriz

Buca Belediyesi, çadır kentin minik misafirlerine hafta sonu sürprizi yaptı. Animatör gösterileriyle doyasıya eğlenen çocuklara pamuk şeker ikram edildi

Alanda gerçekleştirilen kukla oyunuyla koronavirüs tedbirlerini eğlenceli bir şekilde öğrenen çocuklar, sihirbaz gösterisiyle büyülendi.

Deprem anından beri çocuklar başta olmak üzere tüm hemşehrilerin yanında olan Buca Belediyesi, hafta sonu çadır kentteki minikleri yalnız bırakmadı. Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Buca Şirinyer Hipodromu’nda kurulan çadır kentte yaşayan çocuklar için eğlence sahnesi kuruldu.

Eğlendiler

Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi eğitmenleri eşliğinde alana gelen gösteri ekibi, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Çocuklar, boyama etkinlikleriyle başlayan programda, animatör ekibiyle birlikte şarkılar söyleyerek gönüllerince dans etti. Keyifli yarışmalarla doyasıya eğlenen çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Minikler, animatör gösterisinin ardından tiyatro ekibi tarafından sahnelenen kukla oyununu izledi. Kahkahaya doyan çocuklara oyunda eğitici ve öğretici bilgiler verilirken özellikle koronavirüs (Covid-19) salgına karşı tedbirlerin alınması gerektiği anlatıldı. Kukla ve sihirbazlık gösterilerine eşlik eden çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.