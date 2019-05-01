Cama can katan festival başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin açılış töreni bugün saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 Mayıs'a kadar sürecek bienalin açılış törenine tüm hemşehrilerini davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde 5. kez düzenlenen Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin açılış töreni 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Tüm Denizlililerin davetli olduğu organizasyona Amerika, Fransa, Letonya, İtalya ve Türkiye'den çok sayıda cam sanatçısı katılacak. Canlı cam gösterileri ve 7 farklı konseptte yaklaşık 150 parça eserin izlenebileceği cam sergileri ile gerçekleşecek olan bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak.

Başkan Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, cam sanatının Denizli'deki tarihinin çok eskilere dayandığını belirterek, uluslararası bu organizasyonla kentin bu değerini daha da ileri taşımak istediklerini söyledi. Bu yıl 5'incisini düzenledikleri cam bienalinin Denizli'ye güzellik getirmeye devam edeceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Tüm hemşehrilerimi cam bienalimizin açılış törenine ve 4 gün boyunca birbirinden değerli sanatçılarımızın katılacağı etkinliklere davet ediyorum" dedi.