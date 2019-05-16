Can Gox'a kitapla gel

Buca Belediyesi Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılında 'Konser bizden, kitap sizden' sloganıyla Can Gox konseri düzenliyor.

Buca Belediyesi Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılında geleceğe umut oluyor. 'Konser bizden, kitap sizden' sloganıyla yarın akşam gerçekleştirilecek Can Gox konserinde toplanacak kitaplarla, dezavantajlı çocuklar için kütüphane kurulacak. Etkinlik için vatandaşlara çağrı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'da hiçbir kitap tozlu raflarda kalmasın, yarınlara umut olsun" dedi.

Buca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını, milli mücadelenin ruhuna uygun örnek bir kampanya ile kutlamaya hazırlanıyor.

'Konser bizden, kitap sizden' sloganıyla

Kent genelinde yaptığı okuma kampanyalarıyla dikkat çeken Buca Belediyesi, şimdi de kitap bekleyen çocuklara umut oluyor. 'Konser bizden, kitap sizden' sloganıyla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Kasaplar Meydanı'nda Anadolu Blues müziğinin sevilen ismi Can Gox'u Bucalılarla buluşacak Buca Belediyesi, konser öncesi gönüllük esasıyla vatandaşlardan konsere gelirken yanlarında bağışlamak üzere kitap getirmeleri çağrısı yaptı.

Kütüphaneler kuracağız

Konserde toplanan kitaplarla, Buca başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki dezavantajlı çocuklara kütüphaneler kurulacak. Bucalı hemşehrilere kitap çağrısı yapan Buca Belediye Başkanı Av.Erhan Kılıç, "19 Mayıs coşkusuyla dolduracağımız alanlardan, bu ülkenin geleceği olacak kardeşlerimize kitaplarımızı göndereceğiz. Aydınlık yarınlarımız için sizlerin desteğiyle gelen kitaplarımızdan dezavantajlı yerlerde kütüphane kuracağız. Konserimize ne kadar kitap gelirse o kadar çok kütüphane kurulmasına katkı sağlayacak. Hemşehrilerimize bir kez daha sesleniyorum; Buca'da hiçbir kitap tozlu raflarda kalmasın, yarınlara umut olsun" diye konuştu.

Fener alaylı gençlik korteji

Milli mücadelenin 100. Yıl etkinlikleri, 18 Mayıs akşamı saat 20.00'da gençlik kortejiyle başlayacak. Buca Belediye Binası önünden Kasaplar Meydanı'ndaki Atatürk heykeline kadar gerçekleştirilecek fener alayında Bucalılar, ellerinde meşalelerle bando, zeybek ekibi, Bucalı sporcular ve gençlerle birlikte ulusal kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yıl dönümü kutlanacak.

Fener alayının ardından ise Anadolu Blues müziğinin sevilen ismi Can Gox, Bucalılarla buluşacak. Kasaplar Meydanı'nda organize edilecek ücretsiz halk konseri, saat 20.30'da başlayacak.