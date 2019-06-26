Celsus'ta İtalyan esintileri

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, önceki gün Efes Celsus Kütüphanesi'nde yapılan "İtalyan Esintileri" konseri ile devam etti.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen konser İtalya Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin kısa hoş geldiniz konuşması ile başladı. Ardından, günümüzün en yetenekli genç yıldızlarından soprano Mariasole Mainini, belkanto tenor olarak parlak bir kariyere sahip Nile Senatore ve piyanist Giorgio D' Alonzo, İtalyan Opera geleneğini temsil eden seçkin bir repertuar sundu.

Tamamen doldu

Konseri İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, İtalya Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio beraber izlediler.

Son derece akıllıca seçilmiş programlarıyla İtalya'nın müzik geleneğini olanca parlaklığı ile yansıtan konser, Celsus Kütüphanesi'ni tamamen dolduran yerli ve yabancı dinleyicilerine büyülü bir gece yaşattı.

33. Uluslararası İzmir Festivali, 27 Haziran Perşembe günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "İzmirli Ve İzmir'de Yaşamış Besteciler" konseri ile devam edecek. Konserin biletlerine Biletix'ten ulaşmak mümkün.