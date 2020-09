Cem Adrian Urla Sahne'de sahne aldı

Etkinlikleri ile İzmir’de fark yaratan Urla Sahne, Humans konser alanında Cem Adrian’ı ağırladı. Gecede, Adrian güçlü sesiyle kulakların pasını sildi.

İzmir’in 20 dönüm arazi üzerine kurulu yeni nesil karma projesi Urla Sahne, farklı konsepti ile İzmirlilerin yeni uğrak noktası oldu. Urla sahne, Humans konser alanında düzenen etkinlikle Cem Adrian’ı ağırladı. Sıcak ve samimi sohbet, muhteşem lezzetler, doğa ve müziğin iç içe olduğu gece katılımcıları mest etti. Müzik dinletisi şeklinde gerçekleşen etkinlikte Adrian, “Sen Gel Diyorsun”, “Ben Seni Çok Sevdim”, “Sarı Gelin” gibi sevilen pek çok eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir cemiyet hayatından tanınmış simaların da bulunduğu dinletide, sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulandı. Kendisine eşlik eden misafirlere teşekkür eden Adrian “Böylesine göz kamaştırıcı bir ambiyansta şarkılarımı dile getirmek bana keyif verdi. Sizlerle birlikte seslendirmek ise keyfime keyif kattı, iyi ki varsınız” dedi. Urla Sahne'nin bünyesinde et restoranı The Guru, cafe bistrosu The Grapes, yoga ve pilates yapılabilen ayrıca tenis kortlarıyla Veledrom Tenis Clup, kuşbakışı Urla manzarasıyla butik otel Doors ile festival ve etkinlikler için oluşturulan Humans Urla yer alıyor.