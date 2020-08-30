Çınara’ya uluslararası ödül

İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (11), pandemi döneminde de başarılara imza atmaya devam ediyor

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi, COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitimlerini çevrimiçi olarak uzaktan sürdürüyor. Öğrenciler, çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı buluyor. Piyano eğitimini Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Çınara Manaflı, bu çalışmaların karşılığını, katıldığı yarışmadan ödülle dönerek aldı.



Çınara Manaflı, bu yıl 6.’sı çevrimiçi olarak düzenlenen, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Rusya, İsveç ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda ikinci oldu. S. Rachmaninof’un Elegie Op.3 No.1 ve L.V. Beethoven’in Op.79 No.25 Sonatını seslendiren genç piyanist, piyano dalında ikincilik ödülünü ülkemize getirmeyi başardı.

Piyanist annesi ve keman sanatçısı babasının büyük desteği ile müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan 6. sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülünü alan hem de İtalya’nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda kendi kategorisinde birinci gelen Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano’da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışması’nda, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda, 2017 Almanya’da Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülleri kazanan Çınara, 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik aldı. 3 yıldır çalışmalarını YÜSEM Müzik Akademisi’nin öğrencisi olarak sürdüren Manaflı, geçtiğimiz yıl da Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen ‘Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışması’ndan elde ettiği 3’üncülük derecesiyle Carnegie Hall’de konser gerçekleştirmeye hak kazanmıştı. Genç yetenek New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall’de başarılı bir konsere imza atmış ve New York Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’na da katılıp ikincilik ödülünün sahibi olmuştu.



Chopin hayranı

Aldığı ödüllerle Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Çınara, “Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Piyanist-besteci Chopin hayranıyım. Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.

Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ise Çınara’nın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, “YÜSEM Müzik Akademisi öğrencileri, pandemi döneminde çevrimiçi ortamda derslerine düzenli olarak devam etti. Bu eğitim sistemi sayesinde eğitimlerinden geri kalmadılar ve başarılara imza atıyorlar” diye konuştu.



Azeri lehçesinde bir isim olan Çınara, Türkiye Türkçesinde çınar anlamına geliyor.

