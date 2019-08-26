Coşkun Sabah, börülce için söyledi

Torbalı Belediyesi, ilçenin önemli tarım ürünlerini ve kırsal merkezleri tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Çapak Mahallesi'nde Bardacık İnciri Festivali düzenleyen belediye Karakızlar Mahallesi'nde Börülce Festivali düzenledi. Karakızlar'da yetişen ve köylünün önemli geçim kaynaklarından olan börülceyi ve doğası ile kendine hayran bırakan Karakızlar'ı tanıtmak amacıyla bu yıl ilki gerçekleşen Börülce Festivali'ne binlerce kişi katıldı.

Köyün içerisine kurulan yerli üretici tezgahlarında köylüler başta börülce olmak üzere, organik tarımsal ürünleri satıp ekonomilerine katkıda bulunurken, günün sonunda düzenlenen gösteri ve konserlerle de moral buldu. Köye Torbalı dışından da çok sayıda ziyaretçi geldi. İZBAN'dan kalkan ücretsiz taşıma araçları ile festival alanına ulaşan vatandaşlar, Komedi Dans Üçlüsü'nün gösterisi ile kahkahaya boğulurken, Bahar Şahin ve usta ses Coşkun Sabah'ın şarkıları ile de unutulmaz anlar yaşadı.

Sabah'tan teşekkür

Bu yıl ilki gerçekleşen Börülce Festivali'ne katılım da oldukça yoğun oldu. Gün boyu etkinliklerin gerçekleştiği, alışverişlerin sürdüğü festivalin sonunda gerçekleşen konserler katılımcıları eğlendirdi. Coşkun Sabah'ın birbirinden özel parçaları ile kah duygulanan kah da yerinde oturamayıp oynamaya başlayan katılımcılar, Karakızlar'da unutulmaz bir gün yaşadı. Torbalı'nın doğasına hayran kaldığını ve bu bölgede yetişen ürünler için bu festivallerin çok önemli yer tuttuğunu ifade eden ünlü sanatçı Coşkun Sabah, "Burada olmaktan, bu festivalde sizlerle şarkı okumaktan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanı İsmail Uygur'a üreticinin, köylünün ve sanatçının yanında olduğu için teşekkür ediyorum" dedi. n İpek Şentürk

Kurtuluş şenliklerine davet

Gün boyu tezgahları gezip üreticilerle yakından ilgilenen ve yine katılımcıları karşılayan Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Torbalı'da yetişen ürünlerimizi ve güzel köylerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Karakızlar köyümüzde Börülce Festivali düzenledik. Bahar Şahin, Komedi Dans Üçlüsü ve usta ses Coşkun Sabah'ın sahne aldığı festivalimize katılan ve bizimle olan herkese teşekkür ederiz. Burada yüzlerin güldüğünün görmek çok güzel. Önümüzdeki hafta kurtuluş şenliklerimiz gerçekleşecek. Dolu dolu bir program hazırladık. Tüm İzmir'i 2-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Kurtuluş Şenlikleri'mize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.