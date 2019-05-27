Crossroads gecesi

Jazz Orchestra of Concertgebouw (Concertgebouw Caz Orkestrası) DEÜ. Sabancı Kültür Sarayı'nda çalacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğu ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, bu akşam DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda Concertgebouw Caz Orkestrası'nı ağırlayacak. Dünya sahnelerinde 'Geleceğin Big Band'i olarak isim yapan Jazz Orchestra of Concertgebouw (JOC), şefleri Rob Horsting yönetiminde, yankılar uyandıran 'Crossroads' albümü ile festival izleyicisine ulaşacak.

Dünyanın sayılı caz dergilerinden All About Jazz'da eleştirmen Jack Bowers'ın "Concertgebouw Caz Orkestrası birinci sınıf bir orkestra, grubun icra ettiği çağdaş caz müziği bundan iyi icra edilemezdi" dediği JOC, neredeyse tüm kıtalara yayılan hayranlarına yenilerini katmaya hazırlandıkları İzmir Konseri öncesi son albümleri Crossroads ile Hollanda Ulusal Ödülü'nü aldı. Bu ödüle ikinci kez layık görülen Orkestra, 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde bu coşkuyla sahneye çıkacaklarını bildirdi.