Crossroads gecesi

Jazz Orchestra of Concertgebouw (Concertgebouw Caz Orkestrası) DEÜ. Sabancı Kültür Sarayı'nda çalacak.

Crossroads gecesi
27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:35

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğu ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, bu akşam DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda Concertgebouw Caz Orkestrası'nı ağırlayacak. Dünya sahnelerinde 'Geleceğin Big Band'i olarak isim yapan Jazz Orchestra of Concertgebouw (JOC), şefleri Rob Horsting yönetiminde, yankılar uyandıran 'Crossroads' albümü ile festival izleyicisine ulaşacak.

Dünyanın sayılı caz dergilerinden All About Jazz'da eleştirmen Jack Bowers'ın "Concertgebouw Caz Orkestrası birinci sınıf bir orkestra, grubun icra ettiği çağdaş caz müziği bundan iyi icra edilemezdi" dediği JOC, neredeyse tüm kıtalara yayılan hayranlarına yenilerini katmaya hazırlandıkları İzmir Konseri öncesi son albümleri Crossroads ile Hollanda Ulusal Ödülü'nü aldı. Bu ödüle ikinci kez layık görülen Orkestra, 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde bu coşkuyla sahneye çıkacaklarını bildirdi.

Önceki Haber
'Hayalimdeki Çevre'yi resmettiler
Sonraki Haber
Konaklı kadınların emekleri sergilendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.