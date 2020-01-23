Denizli'de Türk Sanat Müziği konseri

Sanat ve kültür etkinliklerine yeni yılda da devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 110 kişiden oluşan koro ile Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

Denizli'de Türk Sanat Müziği konseri
23 Ocak 2020 Perşembe 11:11

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu,Türk Sanat Müziği Korosu Konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen geceye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 110 kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği konseri Ahmet Nuri Çağdaş yönetti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede davetliler de koroya eşlik etti. Koronun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar büyük beğeni topladı.
 

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