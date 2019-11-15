Diyarbakır'da 8 bin yıldır kesintisiz yerleşim bulgusu

Diyarbakır'da, kentin tarihine ışık tutacak Amida Höyük'teki kazı çalışmalarına ara verildi.

Atölye çalışmalarına devam eden Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, yerleşimin 8 bin yıldır kesintisiz devam ettiğine dair buluntulara rastladıklarını belirterek, "Artuklu Sarayı'nın en önemli özelliklerinden birisi meşhur İslam bilgini El Cezeri'nin burada 25 yıl yaşamış olması ve El Hiyel adlı kitabını burada yazmış olması, dünyanın ilk insansı robotlarını burada yapmış olmasıdır" dedi. Diyarbakır'ın kalbi olarak bilinen ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sur ilçesindeki Amida Höyük'te kazı çalışmalarına 2018 yılında başlandı. Kentin ilk yerleşimin alanı olarak bilinen Amida Höyük'te kazı çalışmalarına kış nedeniyle ara verildi. Atölye çalışmaları devam eden höyükte ortaya çıkarılan eserler mercek altına alınıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, yaptıkları incelemelerde yerleşimin 8 bin yıldır kesintisiz devam ettiğine dair çok önemli bulgular çıktığını söyledi.

İlk insansı robot burada yapıldı

Yıldız, Amida Höyük'te elde edilen bulgularla 8 bin yıl öncesine dair yaşantının olduğunu ortaya çıkardıklarını ifade ederek, "Şu an itibariyle arazi çalışması bitti ama atölye çalışmamız devam ediyor. Tabii Artuklu Sarayı'nın en önemli özelliklerinden birisi meşhur İslam bilgini El Cezeri'nin burada 25 yıl yaşamış olması ve El Hiyel adlı kitabını burada yazmış olması, dünyanın ilk insansı robotlarını burada yapmış olmasıdır. Kazıda çok önemli buluntular çıktı. Yerleşimin 8 bin yıldır kesintisiz devam ettiğine dair buluntulara rastladık. Bunlar bizim seramik buluntularımızdır. Bu seramiklerden kesintisiz bir yaşamın olduğu anlaşıldı. Milattan önce 6 bin yıllarında yerleşim burada başlamış. Günümüze kadar da devam etmiş" diye konuştu. Yıldız, geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar birçok eserin Amida Höyük'te bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Artuklu Sarayı'nı, Artuklu hükümdarı Nasreddin Mahmud inşa ediyor. Nasreddin Mahmud'un burada bastırdığı bir sikke de kazılar da ortaya çıktı. 'Fidrubi Amed' yazıyor. Yani Diyarbakır'da bu sikkenin bastırıldığı belirtiliyor. Nasreddin Mahmud sikkeyi bu sarayda bastırmış."