Dora, Urla yolcusu

İnstitut français İzmir'de, Eylül ayından beri sergilenen Fransız sanatçı Bernard Pras'ın 'Dora' adlı eseri 13 bin 381 kişi tarafından ziyaret edildi. Eserin ilhamını Pablo Picasso'nun Dora Maar temalı tanınmış portresinden alan Sanatçı Pras, eserini sergileneceği yeni alana taşımak üzere bir kez daha İzmir'e geldi.

Sanatçı, eserini gerçekleştirirken sınırsız hayal gücüyle hareket etti. 'Anamorfik illüzyon' (Belirli bir açıdan bakıldığında üç boyutlu görünen resim) tekniğini kullanan yoğun bir çalışma sonucu ortaya konulan 'Dora' eserinin tamamı, İzmir'de günlük hayatta kullanılan, geri dönüştürülen ve bit pazarından alınan malzemelerle yapıldı. İzmirlilerden büyük ilgi gören eser, dün İnstitut français İzmir'de gerçekleştirilen toplantının ardından Urla'da bulunan K2 Güncel Sanat Merkezi'ne aktarıldı. Eser mayıs ayından itibaren K2 Urla Nefes Alanı'nda yeniden hayat bulacak.

Şans getirecek

K2 Güncel Sanat Merkezi'nin kurucu ve yöneticisi Ayşegül Kurtel "Sanatçıların doğayla iç içe yaşadığı ve ürettiği, insan varlığının zihin, beden ve ruh olmak üzere tüm boyutlarının gözetildiği bir nefes alanı yaratmanın ütopya olmadığını göstermeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki hammaddesi İzmir olan 'Dora' bize şans getirecek" diye konuştu. Bernard Pras'ın eserini 5 günde tamamladığıyla ilgili konuşan Kurtel "Sanatçı ne yapacağını çok iyi biliyordu. O yüzden eserini tamamlamak için uzun bir süreç gerekmedi" dedi. İnstitut français İzmir Müdürü Caroline David ise "Dora eserinin İzmir'deki konukluğunun, İnstitut français Türkiye İzmir'den sonra K2 Urla Nefes Alanı'nda devam edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eser sergileme süresi bitince, sökülüp yeniden atıl hale gelecekti. Şimdi yok olmayacak, hatta yeniden doğacak" diye konuştu.

Sanatçı yerleşkesi

K2 Urla Nefes Alanı, K2 Güncel Sanat Merkezi'nin kullanımında olan, Urla Kuşçular'daki 45 dönümlük ormanlık araziye özel olarak gerçekleştirilen bir sanatçı yerleşkesi projesi. Yerleşke içerisinde tamamı ahşap yapılardan oluşan heykel, seramik ve ahşap atölyeleri, sanatçı konaklama alanları, açık hava sahnesi, mutfak, ekolojik tarım alanı ve çok amaçlı performans salonu gibi ortak yaşam ve üretim alanlarının bulunması planlanıyor.