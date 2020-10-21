D&R Kitap Fuarı açıldı

Kitapseverlerin her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği D&R Kitap Fuarı, 4. yılında dolu dolu içerikler ve büyük indirim kampanyasıyla bir kez daha kapılarını açtı!

D&R’ın geleneksel hale gelen kitap fuarında bu yıl ilk kez dünyaca ünlü yazar Dan Brown ile canlı yayın gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda online söyleşiler, dijital imza günleri, usta kalemlerle yapılan ilgi çekici röportajları içeren kitap eki ve edebi dünyanın her tarzına hitap eden farklı temalar kitap tutkunlarıyla buluşuyor! 15 Kasım’a kadar devam edecek fuarda tüm kitaplarda geçerli ikinciye %50 indirim fırsatı, katılımcıları bekliyor.

Yüzde 50 indirim fırsatı!

Tüm kitap tutkunlarını fırsatlarla dolu edebiyat buluşmasına davet eden D&R, 49 ildeki 207 magazasında geçerli “Bütün kitaplarda ikinciye %50 indirim” kampanyası ile fuar ziyaretçilerini mutlu ediyor. 15 Kasım tarihine kadar devam edecek D&R Kitap Fuarı’nda hem kitap sevgisini doyasıya hissedin hem de kaçırılmayacak kitap kampanyası ile kitaplığınızı doldurun. Dünyaca ünlü yazar Dan Brown, Türk hayranlarıyla ilk kez D&R canlı yayınında buluşuyor

“Da Vinci Şifresi”, “Melekler ve Şeytanlar”, “Cehennem” gibi kitaplarıyla bütün dünyada büyük yankı uyandıran Dan Brown, fuar kapsamında ilk kez D&R canlı yayınında başarılı sunucu, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu ile sohbet edecek. New York Times'ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown’ın yeni kitabı “Hayvanlar Senfonisi” ile ilgili merak edilenleri paylaşacağı “D&R Dan Brown özel yayını”, 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak.

Özel kitap eki

En yakın D&R mağazasını ziyaret edenler, D&R’ın fuar özelinde ünlü yazarlarla yaptığı ilgi çekici röportajları ve yazarların köşe yazılarını içeren kitap ekinin sahibi oluyor. Orhan Pamuk, Ahmet Ümit, Ahmet Şerif İzgören, Ali Lidar, Başak Sayan, Doğan Cüceloğlu, Burak Aksak, Gülten Dayıoğlu, Judith Liberman, Kaan Murat Yanık, Selim İleri, Celil Sadık, Emrah Safa Gürkan, Kürşat Başar, Mümin Sekman, Salih Zengin ve Sinan Canan’ın röportajlarının yer aldığı kitap eki, okuyuca yazarlara ilişkin farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Usta isimlerin ilham aldıkları noktalara, edebiyat dünyasına ilişkin görüşlerine ve kariyer yolculuklarına değindikleri röportajlar serisinde, birçok bilinmeyen soruya da yanıt veriliyor.

7 farklı tema

4.D&R Kitap Fuarı özelinde “Aşkı Yeniden Okumak”, “Macerayı Okumak”, “Evrenin Dilini Okumak”, “Kendini Baştan Okumak”, “Sanatı Okumak”, “Çocuklar Gibi Okumak” ve “Tarihi Başka Okumak” isimli temalar hazırlandı. 7’den 70’e tüm kitapseverlerin kendilerine uygun içerikler bulabildiği fuarda, romantizmden maceraya, bilimden kişisel gelişime, sanattan çocuk kitapları ve tarihe kadar pek çok konuda binlerce kitap yer alıyor.