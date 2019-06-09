Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 14-22 Haziran tarihleri arasında İzmirlileri, Türkiye'den ve farklı ülkelerden önemli şair ve yazarlarla bir araya getirecek. Edebiyat Güldürür temasıyla düzenlenen festivalin onur konuğu Murathan Mungan olacak

Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmir'de buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin sloganı ise 'Edebiyat Güldürür' olarak belirlendi. 14-22 Haziran tarihleri arasında Kültürpark'taki etkinlik alanında düzenlenecek festival ayrıca Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire'ye de uzanacak. Açılış akşamının sürprizi ise Kültürpark'taki Grup Gündoğarken konseri olacak.

Nazım Hikmet'in hayatı

Festival kapsamında 20 Haziran'da saat 21.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan ve Senem'in rol aldığı 'Yarına Davet - Nazım Hikmet' gösterisi gerçekleştirilecek. 21 Haziran'da İzmir Sanat'ta 'Sevgili Arsız Ölüm' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Onur konuğu Murathan Mungan

Haydar Ergülen'in direktörlüğünü yaptığı festivalin bu yılki onur konuğu ünlü şair ve yazar Murathan Mungan olacak. Mungan, 14 Haziran'daki açılışta ve 15 Haziran'daki söyleşide Kültürpark'ta edebiyatseverlerle bir araya gelecek, 16 Haziran'da da Selçuk'taki okurlarıyla buluşacak.

5 ülkeden edebiyatçılar geliyor

Her yıl yurtdışından çok sayıda yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nde bu yıl İtalya, Macaristan, Polonya, Suriye ve Filistin'den edebiyatçılar yer alacak. Festivalde Macar edebiyatı ve İtalyan şiiri üzerine iki özel söyleşi ve şiir akşamı da düzenlenecek. İtalya'nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de festivale konuk olacak.

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Masal, kısa öykü ve şiir kürsüsü

İzmirli edebiyatseverlere doyurucu bir program sunan İzmir Edebiyat Festivali'nde geçen yıl başlayan ve büyük ilgi gören atölyeler, bu yıl da genişleyerek sürecek. Kültürpark'ta kurulacak Masal Kürsüsü, Kısa Öykü Kürsüsü ve Şiir Kürsüsü ile masallarını, öykülerini ya da şiirlerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere fırsat sağlanacak. Serbest kürsüde şiirini, öyküsünü, masalını paylaşmak isteyen yazarlar 10 Haziran'dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden kürsülere kayıt yaptırabilecek.

Festival programı ise şöyle;

14 Haziran Cuma

13.00-15.00: Şiir Kürsüsü - Yöneten: Gülce Başer

19.00-20.00 Açılış konuşmaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı M. Tunç Soyer

Onur Konuğu: Murathan Mungan

20.30 Açılış Konseri - Grup Gündoğarken

Yer: Kültürpark Etkinlik Alanı

15 Haziran Cumartesi

13.00-15.00 Şiir Kürsüsü - Yöneten: Gülce Başer

16.00-17.30 Panel 'Yeni Edebiyat, Yeni Mizah' Ahmet Önel, Alper Canıgüz, Cezmi Ersöz

Yöneten: Ahmet Önel

18.30 Söyleşi -Murathan Mungan

16 Haziran Pazar

13.00-15.00 Şiir Kürsüsü - Yöneten: Gülce Başer

17.00-18.00 Söyleşi '68'li ve Gazeteci' Tuğrul Eryılmaz

18.00-19.00 Söyleşi - Sinema ve Edebiyat Mehmet Güreli, Onur Ünlü

21.00 Film gösterimi 'Dört Köşeli Üçgen'

Selçuk (Kent Belleği Müzesi)

17.00-18.00 Söyleşi- Murathan Mungan

17 Haziran Pazartesi

16.00-17.30 Kısa Öykü Kürsüsü - Yöneten: Emel Kayın

18.00-19.30 Panel 'Edebiyat, Mizah, Özgürlük' - Alpay Erdem, Birgül Oğuz, Tuğrul Keskin

Yöneten: Hasan Özkılıç

20.00-21.00 Şiir Akşamı -W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Tuğrul Keskin, Coşkun Şimşekli, Najwan Darwish, Widad Nabi (Çeviri: Mehmet Hakkı Suçin)

18 Haziran Salı

16.00-17.30 Kısa Öykü Kürsüsü - Yöneten: Emel Kayın

18.00-19.00 Panel 'Edebiyat ve Mizah Dergileri' Cem Dinlenmiş, Metin Celal

Yöneten: Kutlukhan Perker

19.00-20.00 Söyleşi- Mine Söğüt

Tire (Tire Belediyesi Kültür Merkezi)

19.30-21.00 Şiir Akşamı -W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Coşkun Şimşekli, Najwan Darwish, Widad Nabi, Tuğrul Keskin (çeviri: Mehmet Hakkı Suçin)

19 Haziran Çarşamba

16.00-17.30 Kısa Öykü Kürsüsü - Yöneten: Emel Kayın

18.00-19.00 Şiir Akşamı - Yücelay Sal, Mel Kenne, Pelin Özer, Metin Celal, Nesrin Kültür Kiraz

19.00-20.30 Panel-Söyleşi 'Çağdaş Macar Edebiyatı-Şiiri' Zito İzso (Macaristan), Zoltan Szalay (Macaristan), Ilka Papp-Zakor (Macaristan) Yöneten: Balazs Szollosy

Karaburun (Nergis Cafe)

18.30-19.30 Söyleşi - Mine Söğüt

20 Haziran Perşembe

15.30-17.30 Masal Kürsüsü - Yöneten: Argın Kubin

18.00-19.00 Panel 'İtalyan Şiiri' 3 İtalyan şair, Elisa Biagini, Guido Mazini, Milo De Angelis Yöneten: Erkut Tokman

19.00-20.00 Şiir Akşamı '3 İtalyan Şair', Elisa Biagini, Guido Mazini, Milo De Angelis Eylem Te (Haikular), Erkut Tokman, Onur Akyıl

21.00 Gösteri (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi)

'Yarın'a Davet-Nazım Hikmet' (Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan, Senem Demircioğlu)

Seferihisar (Ürkmez Gençlik Merkezi Sanat Sahnesi)

19.00-20.30 Panel –Söyleşi 'Çağdaş Macar Edebiyatı-Şiiri' 4 Macar yazar ve şair, Yöneten: Balazs Szollosy

21 Haziran Cuma

15.30-17.30 Masal Kürsüsü - Yöneten: Argın Kubin

18.30-19.30 Söyleşi Şebnem İşigüzel

19.30-20.30 Şiir akşamı Oğuzhan Akay, Lale Müldür, Waldemar, Eylem Te, Ali Özgür Özkarcı

21.00 Tiyatro (İzmir Sanat) Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit (Tiyatro Hemhal)

Foça (Beşkapılar Kalesi Anfitiyatro)

19.30-21.00 Şiir akşamı; 3 İtalyan şair, Erkut Tokman

22 Haziran Cumartesi

14.00-16.00 Masal Kürsüsü - Yöneten: Argın Kubin

19.00-20.00 Şiir Akşamı Hüseyin Ferhad, Efe Duyan, Hüseyin Peker, Aslıhan Tüylüoğlu, Hakan Cem