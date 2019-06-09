Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 14-22 Haziran tarihleri arasında İzmirlileri, Türkiye'den ve farklı ülkelerden önemli şair ve yazarlarla bir araya getirecek. Edebiyat Güldürür temasıyla düzenlenen festivalin onur konuğu Murathan Mungan olacak
Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmir'de buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin sloganı ise 'Edebiyat Güldürür' olarak belirlendi. 14-22 Haziran tarihleri arasında Kültürpark'taki etkinlik alanında düzenlenecek festival ayrıca Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire'ye de uzanacak. Açılış akşamının sürprizi ise Kültürpark'taki Grup Gündoğarken konseri olacak.
Nazım Hikmet'in hayatı
Festival kapsamında 20 Haziran'da saat 21.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan ve Senem'in rol aldığı 'Yarına Davet - Nazım Hikmet' gösterisi gerçekleştirilecek. 21 Haziran'da İzmir Sanat'ta 'Sevgili Arsız Ölüm' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.
Onur konuğu Murathan Mungan
Haydar Ergülen'in direktörlüğünü yaptığı festivalin bu yılki onur konuğu ünlü şair ve yazar Murathan Mungan olacak. Mungan, 14 Haziran'daki açılışta ve 15 Haziran'daki söyleşide Kültürpark'ta edebiyatseverlerle bir araya gelecek, 16 Haziran'da da Selçuk'taki okurlarıyla buluşacak.
5 ülkeden edebiyatçılar geliyor
Her yıl yurtdışından çok sayıda yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nde bu yıl İtalya, Macaristan, Polonya, Suriye ve Filistin'den edebiyatçılar yer alacak. Festivalde Macar edebiyatı ve İtalyan şiiri üzerine iki özel söyleşi ve şiir akşamı da düzenlenecek. İtalya'nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de festivale konuk olacak.
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Masal, kısa öykü ve şiir kürsüsü
İzmirli edebiyatseverlere doyurucu bir program sunan İzmir Edebiyat Festivali'nde geçen yıl başlayan ve büyük ilgi gören atölyeler, bu yıl da genişleyerek sürecek. Kültürpark'ta kurulacak Masal Kürsüsü, Kısa Öykü Kürsüsü ve Şiir Kürsüsü ile masallarını, öykülerini ya da şiirlerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere fırsat sağlanacak. Serbest kürsüde şiirini, öyküsünü, masalını paylaşmak isteyen yazarlar 10 Haziran'dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden kürsülere kayıt yaptırabilecek.
Festival programı ise şöyle;
14 Haziran Cuma
13.00-15.00: Şiir Kürsüsü - Yöneten: Gülce Başer
19.00-20.00 Açılış konuşmaları
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı M. Tunç Soyer
Onur Konuğu: Murathan Mungan
20.30 Açılış Konseri - Grup Gündoğarken
Yer: Kültürpark Etkinlik Alanı
15 Haziran Cumartesi
13.00-15.00 Şiir Kürsüsü - Yöneten: Gülce Başer
16.00-17.30 Panel 'Yeni Edebiyat, Yeni Mizah' Ahmet Önel, Alper Canıgüz, Cezmi Ersöz
Yöneten: Ahmet Önel
18.30 Söyleşi -Murathan Mungan
16 Haziran Pazar
13.00-15.00 Şiir Kürsüsü - Yöneten: Gülce Başer
17.00-18.00 Söyleşi '68'li ve Gazeteci' Tuğrul Eryılmaz
18.00-19.00 Söyleşi - Sinema ve Edebiyat Mehmet Güreli, Onur Ünlü
21.00 Film gösterimi 'Dört Köşeli Üçgen'
Selçuk (Kent Belleği Müzesi)
17.00-18.00 Söyleşi- Murathan Mungan
17 Haziran Pazartesi
16.00-17.30 Kısa Öykü Kürsüsü - Yöneten: Emel Kayın
18.00-19.30 Panel 'Edebiyat, Mizah, Özgürlük' - Alpay Erdem, Birgül Oğuz, Tuğrul Keskin
Yöneten: Hasan Özkılıç
20.00-21.00 Şiir Akşamı -W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Tuğrul Keskin, Coşkun Şimşekli, Najwan Darwish, Widad Nabi (Çeviri: Mehmet Hakkı Suçin)
18 Haziran Salı
16.00-17.30 Kısa Öykü Kürsüsü - Yöneten: Emel Kayın
18.00-19.00 Panel 'Edebiyat ve Mizah Dergileri' Cem Dinlenmiş, Metin Celal
Yöneten: Kutlukhan Perker
19.00-20.00 Söyleşi- Mine Söğüt
Tire (Tire Belediyesi Kültür Merkezi)
19.30-21.00 Şiir Akşamı -W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Coşkun Şimşekli, Najwan Darwish, Widad Nabi, Tuğrul Keskin (çeviri: Mehmet Hakkı Suçin)
19 Haziran Çarşamba
16.00-17.30 Kısa Öykü Kürsüsü - Yöneten: Emel Kayın
18.00-19.00 Şiir Akşamı - Yücelay Sal, Mel Kenne, Pelin Özer, Metin Celal, Nesrin Kültür Kiraz
19.00-20.30 Panel-Söyleşi 'Çağdaş Macar Edebiyatı-Şiiri' Zito İzso (Macaristan), Zoltan Szalay (Macaristan), Ilka Papp-Zakor (Macaristan) Yöneten: Balazs Szollosy
Karaburun (Nergis Cafe)
18.30-19.30 Söyleşi - Mine Söğüt
20 Haziran Perşembe
15.30-17.30 Masal Kürsüsü - Yöneten: Argın Kubin
18.00-19.00 Panel 'İtalyan Şiiri' 3 İtalyan şair, Elisa Biagini, Guido Mazini, Milo De Angelis Yöneten: Erkut Tokman
19.00-20.00 Şiir Akşamı '3 İtalyan Şair', Elisa Biagini, Guido Mazini, Milo De Angelis Eylem Te (Haikular), Erkut Tokman, Onur Akyıl
21.00 Gösteri (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi)
'Yarın'a Davet-Nazım Hikmet' (Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan, Senem Demircioğlu)
Seferihisar (Ürkmez Gençlik Merkezi Sanat Sahnesi)
19.00-20.30 Panel –Söyleşi 'Çağdaş Macar Edebiyatı-Şiiri' 4 Macar yazar ve şair, Yöneten: Balazs Szollosy
21 Haziran Cuma
15.30-17.30 Masal Kürsüsü - Yöneten: Argın Kubin
18.30-19.30 Söyleşi Şebnem İşigüzel
19.30-20.30 Şiir akşamı Oğuzhan Akay, Lale Müldür, Waldemar, Eylem Te, Ali Özgür Özkarcı
21.00 Tiyatro (İzmir Sanat) Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit (Tiyatro Hemhal)
Foça (Beşkapılar Kalesi Anfitiyatro)
19.30-21.00 Şiir akşamı; 3 İtalyan şair, Erkut Tokman
22 Haziran Cumartesi
14.00-16.00 Masal Kürsüsü - Yöneten: Argın Kubin
19.00-20.00 Şiir Akşamı Hüseyin Ferhad, Efe Duyan, Hüseyin Peker, Aslıhan Tüylüoğlu, Hakan Cem