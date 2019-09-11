Edis ve Simge Sağın Migros ile Fuar'da

Migros, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kurduğu Migros Sokağı'nda çeşitli etkinlik ve konserler düzenliyor. 13 Eylül Cuma günü Edis ve 14 Eylül Cumartesi günü Simge Sağın, Migros'un sponsorluğunda Çim Konserleri'nde ücretsiz konser verecek.

Fuar alanına kurduğu Migros Sokağı'nda Egeli üreticilerle tüketicileri bir araya getiren Migros, ziyaretçilerini ikramlarla karşılıyor, tadım aktiviteleri düzenliyor ve yüzbinlerce hediye çeki dağıtıyor. Geçtiğimiz yıl fuarın en çok ziyaret edilen yeri olan Migros Sokağı bu yıl da misafirler öncelikli tercihleri arasında yer alıyor

Aile Kulübü

Türkiye çapında 17 ilde 24 mağazamızda bulunan ve sayıları hızla artan Migros Aile Kulüpleri'nde, ücretsiz olarak meslek edindirme ve yetenek gelişimi kursları veriliyor ve aynı ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme imkânı sunuluyor. Aile Kulüpleri'nde pastacılık ve aşçılıktan; el nakışı, takı, çini, deri işlemeciliği, ebru sanatı, seramik boyama, ahşap boyama, yağli boya resim, diksiyon, işaret dili, pilates, İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi dil kurslarından; diksiyon, spikerlik, fotoğrafçılık gibi farklı alanda eğitim veriliyor. İzmir Enternasyonal Fuarında yer alan Aile Kulübü standına uğrayıp üye olunabiliyor ve etkinlikler hakkında bilgi alınabiliyor. Fuar süresince 16.30–21.00 saatleri arasında cupcake süsleme atölyesi, taş boyama atölyesi, yaka çiçeği yapım atölyesi ve makrome bileklik yapım atölyelerinde ziyaretçiler kendi tasarımlarını yapacak.

Söyleşiler

İyi Gelecek Elçileri aracılığıyla 13 Eylül Cuma günü saat 19.00–20.00 arası Sporda Doğru Bilinen Yanlışlar ve 14 Eylül Cumartesi saat 19.00–20.00 arası Meltem Güner'le Bereket Enerjisi söyleşisi düzenlenecek. Sanal Market standında ise üye olanlar eğlenceli yarışmalara katılabilecek, sürpriz hediyeler kazanabilecek. Ayrıca www.migros.com.tr internet sitesinden de Migros Sanal Market'e özel kampanyalar takip edilebilir.

Sanatçı desteği

Dünyanın en önemli şehir fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 8 yıldır üst üste etkinlik sponsorluğunu yaparak 7'den 70'e tüm İzmirlilere ulaşan Migros, pop müziğin sevilen isimlerini ücretsiz olarak sevenleriyle buluşturuyor. Fuar ziyaretçileri, 13 Eylül Perşembe gecesi Edis, 14 Eylül Cuma gecesi Simge Sağın'ın sahneye çıkacağı Çim Konserleri'nde doyasıya eğlenecek.