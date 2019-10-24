Edremit'te Rekor: 2 bin kanarya yarıştı

Edremit'te, dünyanın en büyük kanarya ırk güzellik yarışması olarak tanınan 'Uluslararası Yorkshire Kuş Güzellik Yarışması'nın 4'üncüsü düzenlendi. Güre Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 2 bine yakın kanarya ve sahibi katıldı.

Edremit'te Rekor: 2 bin kanarya yarıştı
24 Ekim 2019 Perşembe 11:53

Edremit Belediyesi ve Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü iş birliğiyle düzenlenen ve kanarya meraklılarının dünyanın dört bir yanından izlemek için geldiği yarışma yeni bir dünya rekoruna imza attı. Amerika, Lübnan, Filistin, İtalya, İngiltere, Belçika ve Türkiye'den gelen katılımcılar yer aldı. İngiltere'de yapılan Yorkshire yarışmalarına katılım 600 civarında iken Edremit'teki organizasyonda katılım 2 bini buldu. Ayrıca dünyaca ünlü jüriler İngiltere'den Bob Pepper, Stephen Dominey, İrlanda'dan Steve Edmond, George McCracken, Belçika'dan Leon Lebrun'un yaptığı değerlendirmelerle yarışma, hem en büyük  hem de en kaliteli yarışma olarak seçildi. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan verdi. Başkan Arslan, "Dünyanın en büyük yarışmasının Edremit'te yapılmasından dolayı gururluyuz. Bu yarışmayla birlikte bölgemizde ciddi bir kuş turizmi oluştuğunu da gözlemledik, gelecek yıllarda bu etkinliğimizi daha da geliştirmeyi istiyoruz. Dünya çapında ilgiyle takip edilen böylesine önemli bir etkinliği kentimizde düzenleyen derneklerimize ve yöneticilerine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Çevre için deneyimlerini paylaştılar
Sonraki Haber
Ceviz bahçesi kurmak karlı bir yatırım mıdır?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.