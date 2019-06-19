Efes'te oda müziği gecesi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, Efes Odeon'da yapılan 'Boulanger Trio' konseri ile devam etti.

İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile gerçekleşen konserde, Karla Haltenwanger (piyano), Birgit Erz (keman) ve Ilona Kindt (çello)'dan uluşan Trio, Clara Schuman, Paul Juon ve Robert Schumann'nın eserlerini seslendirdi. İlkbahar teşekkürü Dünyanın en prestijli konser salonlarında sahneye çıkan, festivallerin aranan konuğu olan Boulanger Trio, olağanüstü uyumları, sahne hakimiyetleri ve izleyicileri ile kurdukları samimi diyalogla izleyicileri etkiledi. Odeon'u dolduran dinleyicilerinin alkışlarına Trio, Astor Piazzolla'nın 'Spring' eseri ile teşekkür etti.

33. Uluslararası İzmir Festivali 25 Haziran 2019 Salı günü Efes Celsus Kütüphanesi'nde yapılacak 'Celsus'da İtalyan Esintileri' Konseri ile devam edecek.