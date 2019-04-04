Ege'de 'Patlayan Şeker' sergisi

Ege Üniversitesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan 'Patlayan Şeker' enstalasyonun açılışında konuşan Samet Yokuş, "Sergide, toplum içinde gördüklerimiz veya zihnimizde çektiğimiz fotoğrafların, kimliklerini betimliyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nde İsveç Enstitüsü'nün desteklediği, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 22 lisans öğrencisinin eserlerinin gösterildiği 'İma/Implıcation' sergisi kapsamında Samet Yokuş tarafından hazırlanan 'Patlayan Şeker' enstalasyonu gerçekleştirildi. Etkinliğe Güzel Sanatlar Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, Yrd. Doç. Dr. Emine Halıçınarlı ve öğrenciler katıldı.

Farklı bir atmosfer

Prof. Dr. Merih Tekin Bender, "Devam eden İMA/IMPLICATION sergiler serisinin Samet Yokuş arkadaşımıza ait kısmın açılışını yapmak üzere toplandık. Proje çerçevesinde ortak bir malzeme üzerinde değişen konseptler; genellikle cinsiyet teması üzerinden bu çalışmalarımızı oluşturuyoruz. Performanslar ve yerleştirmelerle süren sergimizde bugün yine bir yerleştirme var. Daha önceki çalışmalarda izlediğimiz galeride bir önceki sergilerde ortak malzemeyle yapılan yapının çok farklı bir şekilde değişerek düzenlendiğini gördük. Çoğunlukla arkadaşlarımız duvarın ve zeminin bir kısmını kullanarak düzenlemişlerdi. Bu sergide ise galerinin tamamını farklı bir atmosferde kırmızı bir ışık hüzmesinin altında galeriyi dolduracak şekilde düzenlemiş olduğunu görüyoruz" dedi.

Kimliklerimizin betimlemesi

Gerçekleştirdiği sergi hakkında konuşan ve serginin ismi ve temasıyla ilgili gelen soruları yanıtlayan Samet Yokuş, "Aslında ismin diğer etkinliklerden farklı olmasının ışıklarla alakası var. Açıklamada ise konunun içeriğini bir fotoğraf banyosu, karanlık oda olarak düşündüm. Yani toplum içinde gördüklerimiz veya zihnimizde çektiğimiz fotoğrafların kimliklerinin betimlemesini yapmaya karar verdim" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Emine Halıçınarlı ise "Hissettiklerimiz de önemli çünkü canlı bir durumla yüz yüzeyiz. Bu canlılığın içinde saydamlık var ve biz yapının içinde geziyoruz. Bugün hissettiğimiz şey aslında içinde dolaşmamız. Bu anlamda farklı bir çalışma tebrik ediyorum" dedi.