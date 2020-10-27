Ekim Geçidi açıldı

Modern Sanatlar Derneği tarafından 1983 yılında Gülsün Erbil koordinatörlüğünde hayata geçirilen 'Ekim Geçidi' projesi kapsamında Torbalı’da ilk defa açılan sergide yüze yakın sanatçının eserleri sergilendi

Bu yıl 19.’su düzenlenen Ekim Geçidi sergisi Torbalı’da sanatseverlerle buluştu. Modern Sanatlar Derneği tarafından 1983 yılında Gülsün Erbil koordinatörlüğünde hayata geçirilen 'Ekim Geçidi' projesi kapsamında Torbalı’da ilk defa açılan sergide yüze yakın sanatçının eserleri sergilendi. 11 Kasım’a kadar açık olacak olan karma serginin amacının, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine saygı ve sanatın gerekliliğini vurgulamak olduğu belirtildi. Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu sergiyi Torbalı’da görmekten gurur duyduğunu belirterek, benzer sanatsal çalışmaların ilçede devam edeceğinin müjdesini verdi.

Yoğun katılım

Torbalı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen serginin küratörlüğünü ise Işıl Şanal üstlendi. 100’e yakın sanatçının çeşitli sanat dallarından eserlerinin sergilendiği serginin açılışına çok sayıda İzmirli sanatsever de katıldı. Torbalı’nın adının sanatla da anılmasını sağlayan özellikle de pandemi öncesinde benzer çalışmaları sıklıkla yapan Torbalı Belediyesi’ne katkıları için teşekkür eden Sanatçı Işıl Şanal, “Bu yıl 19.’su düzenlenen Ekim Geçidi sergileri Gülsün Erbil tarafından 1983 yılında ilk tohumları atılmış, 2001 yılında İstanbul Galeri ‘X’ de ilk sergisi gerçekleşebilmiştir. Ülkemizin birçok ilinde (22 ilde) binlerce sanatçının katılımıyla her geçen yıl bir çığ gibi büyümektedir. Gülsün Erbil anlatısı ile ‘‘13. yy. da Mevlâna Celaleddin Rumi’nin “Gel, gel ne olursan ol, yine gel.” çağrısı ile başladığımız bu yolculuk sanatın her disiplininin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet için üreten özel, özgür ve özgün sanatçıları tema olmaksızın bir araya getiren karma bir sergidir” dedi.

Karma sergiler

Açıklamalarını sürdüren Şanal, “Türkiye’ den ve dünyadan yüzlerce sanatçının katıldığı ve katılmaya devam ettiği Ekim Geçidi sergileri her türlü disiplini kapsayan heykel, resim, enstalasyon, seramik, video, fotoğraf performansları vs. alanlarında üretmekte olan çağcıl Türk sanatçılarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bakış ve hissiyatla kurucu ve proje sahibi Gülsün Erbil liderliğinde, aynı anda 15 il ve beldede, yüzlerce gönüllü sanatçının oluşumda yer alacağı, sanal ve canlı olmak üzere düzenlenen ‘Ekim Geçidi’ Disiplinler arası karma sergileri ile sanatı kavrıyor, anıyor, anlıyor, çoğaltıyoruz.” dedi.