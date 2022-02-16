Fakir Baykurt Roman Ödülü için geri sayım devam ediyor

Çiğli Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün dosya müracaat başvuruları 14 Mart 2022 tarihinde sona erecek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün dosya müracaat başvuruları için geri sayım sürüyor. Seçici kurul üyeliğini Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı’nın yaptığı roman ödülü için başvurular 14 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Roman Ödülüne katılmak isteyen vatandaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 0232 520 60 00 - 2368 numaralı hattından veya kultur@cigli.bel.tr adresinden katılım şartları ve süreciyle ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Başkan Gümrükçü: “Gösterilen ilgi mutluluk verici”



Fakir Baykurt Roman ödülüne gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Edebiyatımızın duayen isimlerinden Fakir Baykurt anısına üçüncüsünü düzenlediğimiz roman ödülüne gösterilen ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri motive ediyor. İlk iki yılda olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel ve sürükleyici eserlerin ortaya çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Edebiyatımıza yeni bir soluk kazandırmak isteyen tüm yazarlarımızı roman ödülümüze katılım göstermeye davet ediyorum” dedi.