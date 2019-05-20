Foça'da bayram coşkusu

Foça'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 2 gün sürdü. Kutlamaların ikinci gününde, Yeni Foça limanında temsili Bandırma Vapuru karşılandı. Atatürk canlandırması, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Ulu Önderimiz Atatürk'ü canlandıran aktör, Foça Belediyesi Halk Oyunları ekibi öğrencileri ile Harmandalı oynadı. Turkuaz Futbol Kulübü Spor Müsabakaları ve UZMAR gemisinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Foça'da yapılan Fener Alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Coşku dolu marşlar söyleyen Foçalılar ve Foça dostları, meşaleleriyle geceyi aydınlattı. İtfaiye Meydanı'ndaki konserde ön grup olarak sahne alan Foça Belediyesi Gençlik Orkestrası ve finalde sahne alan 'Fondip', müzikseverlere keyifli ve mutlu anlar yaşattı. Foça Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Halı Saha Turnuvasında dereceye giren takım ve oyunculara kupa ve madalyaları verildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı Kahramanlarına ve tüm şehitlere saygı ve şükranlarını sunan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gençlerin ve tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

100. yıl sergisi

Foça'da yaşayan on sanatçı; resim, seramik ve heykel eserlerden oluşan karma sergi açtı.

Sanatseverler, Foça Belediyesi'nin desteği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında açılan '100. Yıl Seramik-Heykel-Resim Sergisi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Ayşe Özsalan, Elifcan Kaner, Mahmure Tulgar, Meziyet Emül, Müjgân Eden, Nurdan Bozkurt, Nurgül Bilen, Şenay Kaya, Yasemin Özkan ve Zeynep Atik'in eserlerinden oluşan sergi, olumlu eleştiriler aldı. Sergi açılışına katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "100. Yıl Kutlamasına anlam katan bu güzel sergiyi hazırladıkları için değerli sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki sergi, 24 Mayıs 2019 Cuma gününe dek ziyaret edilebilecek.