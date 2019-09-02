Foça'da Caz Günleri başladı

Foça'da ilk kez düzenlenen Caz Günlerinin Yeni Foça'daki ilk akşamında; Melis Sökmen, Şenova Ülker Quartet ve Sibel Tüzün sahne aldı.

Yeni Foça Belediye Meydanını dolduran müzikseverler, caz müziğin keyfini doyasıya yaşadı. Melis Sökmen, Şenova Ülker Quartet ve Sibel Tüzün, klasik, pop ve smooth caz müzikleri ile muhteşem anlar yaşattı. Dj Barthez, konser aralarındaki caz miksleriyle çok beğenildi.

Caz sanatçıları, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e, daveti için teşekkür etti. Başkan Fatih Gürbüz; "Foça, Türkiye'mizin en güzel kentlerinden bir tanesi. Kültür ve sanat da eklendiğinde bu güzelliğe paha biçilemiyor. Foça Caz Günlerini kentimizde ilk defa düzenliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Caz günlerimize katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, müzikseverlere iyi eğlenceler diliyorum" dedi.