Foça’da 4 oyun sahneleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Foça’da düzenlediği tiyatro etkinlikleri, 19 Ekim Pazartesi akşamı sahnelenen ‘Gangster’ isimli oyunla başladı.

Ferhat Ergün’ün yazdığı Serdar Saatman’ın yönettiği oyunda; Aytuğ Çelik, Burak Özbaykuş, Cana Gedik Aykutlu, Ege Erdoğ, Emrah Şenışık, Fatih Paşalı, Hülya Yılmaz, Kağan Uluca, Müşerref Göksever, Ruhat Kılıç ve Yılmaz Tüzün rol aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesinin sunduğu tek perdelik komedide; Yönetmen Yardımcısı İbrahim Alp Okur, Koreograf Meltem Yorulmaz, Kostüm Tasarım, Işınsu Ersan, Kostüm Asistanı & Makyaj Şeyma Aladağ, Işık Tasarım Hasan Yavuz, Proje Sorumlusu Okan Tam, Teknik Masa’da Ali Taştan ve Nilüfer Gülbaş Işık görev yaptı.

Kuvayi Milliye Destanı

Tiyatro Etkinlikleri, 21 Ekim Çarşamba akşamı Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri ‘Kuvayi Milliye Destanı’ndan uyarlanan muhteşem yorumla devam etti.

Ayşe Emel Mesci’nin Yönetmenliği ve Koreografisindeki eseri Ali Berktay oyunlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi oyuncuları; Ecem Aydın, Özgün Aytar, Uğur Akipek, Onur Çatal, Ege Derin, Kübra Kalabalık, Canan Kesebir, Çağla Kuba, Gülşah Kocabıyık, Gizem Karasu Mersinli, Ulaş Narlı, Ferhat Susan ve Onur Taşdemir rol aldı. Okay Temiz’e ait ritim ve müziklerin kullanıldığı oyunda, Dekor Selim Cinisli, Kostüm Gökçe Şener, Büşra Eroğlu ve Işık Yılmaz Ertekin görev yaptı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve tiyatro ekiplerine teşekkür etti.

Devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Etkinlikleri, bugün Levent Üzümcü’nün rol aldığı ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ (saat 20.00) ve 27 Ekim Salı günü Çocuk tiyatrosu ‘Don Kişot’un Rüyası’ (saat 13.00 ve 16.00-iki seans) ile devam edecek. Ücretsiz QR kod biletler, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edebiliyor. Tüm oyunların sahnelendiği Reha Midilli Kültür Merkezinde HES Kodu sorgulaması uygulanıyor.