Folkart Gallery'de resim ve mask kursları başlıyor

Geleneksel Folkart Gallery Resim Kursu'na bu yıl Mask Kursu'da eklendi. Ücretsiz kurslar için başvurular tek gün olarak planlandı. Başvurular, 10 Haziran 2019 tarihinde yapılacak

Folkart Gallery'nin bu yıl 5.si düzenlenecek çocuklara yönelik ücretsiz resim kursu başvuruları 10 Haziran 2019 Pazartesi günü yapılacak. Folkart Gallery, bu yıl düzenlenecek resim kursuna yeni bir bölüm ekledi.Resim Kursu'ndan ayrı olarak 10-11-12 yaşındaki çocuklar için Mask Kursu eklendi. Geleneksel hale gelen kurslara bu yıl 150 öğrenci kaydedilecek. Ayrıca 50 yedek öğrenci olarak kaydedilecek.

Folkart Gallery, geleceğin sanatçısı yetenekli çocukları yetiştirmek amacıyla 2015 yılından bu yana her yıl resim kursu düzenliyor. Resim eğitimi kursu bu yıl 5. kez gerçekleşecek. Resim kursuna başvurular tek günde yapılacak. Başvurular 10 Haziran 2019 tarihinde Folkart Gallery'de öğrenci velisinin başvurusu ile yapılabilecek. Başvurmak için öğrencinin nüfus fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte Folkart Gallery'de başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Ücretsiz olan kursta çocukların kullanacağı tüm malzemeler Folkart Gallery tarafından karşılanacak.

Resim kursu

Folkart Gallery'deki kursta minik kursiyerler, resim tekniklerini öğrenmenin yanı sıra farklı etkinliklere de katılacak. Ressam Mesude Şimşek'ten eğitim alacak minik öğrenciler, kurs süresince gözlem yapmayı, kağıtları, malzemeleri tanımayı ve kullanmayı öğrenecek. Resim Atölyesi Temel Çalışma Programı'nda, "Resim sanatı ve sanatçılarını tanıma", "Resim tekniklerini öğrenme", "Komposizyon kurma", "Hayal gücünü geliştirme", "Renklerin kullanımı", "Kendi renklerini yaratma", "El becerilerini geliştirme Suluboya, Pastel boya, Akrilik boyalarla resim çalışması" gibi konular ele alınacak.Resim kursuna 7, 8 ve 9 yaşındaki 75 öğrenci alınacak. Haftada bir gün öğleden önce 10.30-12.00 saatleri arasında resim kursları verilecek. Kurslar 8 hafta sürecek.

Mask kursu

Bu yıl ilk kez eklenen Mask Kursu'nda ise Eylem Sürer eğitim verecek. Kursta çeşitli konularda ve tekniklerle maskların uygulamalı olarak yapılması ele alınacak. Venedik Veba Maskesi, Doktor Maskesi, Afrika Maskesi, Parti Maskesi, Afrika Maskları gibi çeşitli şekillerde masklar konusunda eğitimler verilecek. Mask Kursu'na 10, 11 ve 12 yaşındaki çocuklar katılabilecekler. Kursa 75 kişi alınacak. Mask Kursu'na katılan öğrenciler ise öğleden sonra 14.00-15.30 saatleri arasında eğitim alacaklar. Mask Kursu ise 9 hafta sürecek.

Resim Kursu

Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2019

Başlangıç Tarihi:17 Haziran 2019

Bitiş Tarihi: 08 Ağustos2019

Sergi Tarihi :09 Ağustos 2019

Yaş Grubu :7- 8 - 9 Yaş

Kurs Saati : Haftada bir günü 10.30-12.00

Mask Kursu

Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019

Başlangıç Tarihi: 17 Haziran 2019

Bitiş Tarihi : 08 Ağustos2019

Sergi Tarihi : 09 Ağustos 2019

Yaş Grubu : 10 -11 -12 Yaş

Kurs Saati : Haftada bir gün 14.00-15.30