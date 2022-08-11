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Gaziemir'de Bergen'e yoğun ilgi

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında gösterimi yapılan Bergen filmi, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü

Gaziemir'de Bergen'e yoğun ilgi
11 Ağustos 2022 Perşembe 12:50

Düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle her yaş ve her kesimden yurttaşı sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, yaz aylarında düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri'yle, yurttaşların açık havada sinema keyfi yaşamasını sağlıyor. Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında, hayatı çok büyük zorluklarla geçen sanatçı Bergen'in hikâyesinin anlatıldığı Bergen filmi, Gaziemirli seyirciyle buluştu. Festival Alanı'nda düzenlenen film gösterimine özellikle kadınlar olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bergen'in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğunun vurgulandığı film, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Belediyenin düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında her hafta farklı bir film izleyicinin beğenisine sunuluyor. Etkinlik kapsamında çocuk filmi Sonic, 17 Ağustos Çarşamba günü Fatih Mahallesi Şehit Er Umut Çiftçi Parkı'nda saat 21.00'de çocuklarla buluşacak. 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Festival Alanı'nda Şampiyon filminin gösterimi yapılacak.
 

Etiketler; #gaziemir #bergen filmi
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