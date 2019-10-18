Gece Sirenleri 3 yılın emeği

Türk edebiyatının usta ve önde gelen ismi Selim İleri'nin fırtınalı düzyazı serüveni, Türk resminin usta ressamı Ali Kotan'ın fırçasıyla, tablolara dönüştü. İki büyük sanatçının birbirlerinin eserlerinden ilham alarak Folkart Gallery için, üç yıl önce hazırlamaya başladığı sergi ziyarete açıldı.

Folkart Gallery, yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Türk edebiyatının usta, değerli ismi yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin düzyazı serüveninden yansıyanlar ile usta ressam Ali Kotan'ın, İleri'den esinlendiği eserleri Folkart Gallery'de Gece Sirenleri isimli sergide buluştu. Sergide 85 eser yer alıyor. Folkart Gallery'de düzenlenen açılış törenine İzmir iş dünyasının seçkin davetlileri katıldı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Selim İleri'nin yazı serüveni, Ali Kotan'ın fırçasıyla tablolara dönüştü. Ali Kotan'ın tabloları ise Selim İleri'nin sözcükleriyle yeniden hayat buldu. Birlikte bu kadar değerli bir projeye, ortak imza attıkları için, Selim İleri ve Ali Kotan'a Folkart adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sanat destek sürecek

Sancak, "Biz İzmir'in yakın gelecekte, Akdeniz'in Kültür-Sanat başkentlerinden biri olabileceğine inanıyoruz. Bu geleceğe katkı verme gayretindeyiz. Folkart adında onur duyarak taşıdığı 'sanat' alanına yatırım yapıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temeline, 'SANATI' yerleştirerek, doğru olanı yapıyor. Vizyonumuz, İzmir'in vizyonuyla bütünleşiyor. Kültür ve Sanata verdiğimiz ciddi katkılar, hem galerimizle, hem Folkart Akademi ile sürecektir" diye konuştu.

İzmir'i çok seviyorum

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri ise, böyle bir sergide ressam Ali Kotan ile birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir'i çok sevdiğini dile getiren Selim İleri, İzmirlilerin sanata olan ilgisinin geçmişten günümüze her zaman için dikkat çektiğini belirtti.

Ressam Ali Kotan da, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sanatın iki farklı dalının aynı çatı altında buluşmasının kendisini en çok heyecanlandıran noktalardan birisi olduğunu kaydeden Kotan, Selim İleri ile birlikte böyle bir sergide yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti. n Müge Yunt

6 gün ziyarete açık

Serginin en değerli özelliklerinden biri, Ali Kotan'ın Selim İleri'nin metinlerinden; Selim İleri'nin de Ali Kotan'ın resimlerinden ilham alarak, karşılıklı etkilenmeyle yarattıkları ortak eserler. Tamamen bir Folkart Gallery prodüksiyonu olarak, Proje Direktörü Fahri Özdemir tarafından çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başlatılan 'Gece Sirenleri' adlı sergide, sanatın farklı disiplinlerinde üretimde bulunan Selim İleri ve Ali Kotan'ın birbirlerinin eserlerine yönelik betimlemeleri yer alıyor. Ücretsiz ziyaret edilebilecek serginin 19 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalması planlanıyor. Sergi Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.