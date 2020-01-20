Gece Sirenleri Ankara yolcusu

Türk edebiyatının usta ve önde gelen ismi Selim İleri ile Türk resminin usta ressamı Ali Kotan'ın eserlerinin yer aldığı Folkart Gallery'deki Gece Sirenleri Sergisi sona erdi.

İki büyük sanatçının birbirlerinin eserlerinden ilham alarak Folkart Gallery için, 3 yıl önce hazırlamaya başladığı sergi yoğun ilgi gördü. Türk edebiyatının usta, değerli ismi yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin düzyazı serüveninden yansıyanlar ile usta ressam Ali Kotan'ın, İleri'den esinlendiği eserleri Folkart Gallery'de Gece Sirenleri isimli sergide buluştu. Yaklaşık 3 ay süren ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide 85 eser yer aldı. Serginin en değerli özelliklerinden biri, Ali Kotan'ın Selim İleri'nin metinlerinden; Selim İleri'nin de Ali Kotan'ın resimlerinden ilham alarak, karşılıklı etkilenmeyle yarattıkları ortak eserler oldu. Tamamen bir Folkart Gallery prodüksiyonu olarak, Proje Direktörü Fahri Özdemir tarafından çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başlatılan "GECE SİRENLERİ" adlı sergide, sanatın farklı disiplinlerinde üretimde bulunan Selim İleri ve Ali Kotan'ın birbirlerinin eserlerine yönelik betimlemeleri yer aldı. Sergi hazırlıkları sırasında Ali Kotan'ın resimleri Selim İleri'ye; Selim İleri'nin metinleri ise Ali Kotan'a emanet edildi. İki usta isim, karşılıklı olarak eserlerde hissettiklerini, gördüklerini, algıladıklarını, kendi sanat dallarında eserleriyle yorumlayarak yansıttılar.

'Gece Sirenleri' isimli sergi, 18 Ekim 2019 tarihinde ziyarete açıldı. Sergi 19 Ocak 2020 tarihine kadar açık kaldı. Ziyarete kapanan Gece Sirenleri Sergisi'nin bir sonraki durağı ise Ankara olacak. Folkart Gallery'nin katkılarıyla sergi, CerModern'de 6 Şubat 2020 tarihinde ziyarete açılacak. Sergi, 17 Mart 2020 tarihine kadar açık kalacak.

