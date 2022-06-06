Geleceğin yazarları Karaburun'da yetişiyor

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı “Geleceğin Yazarları Projesi” kapsamında Karaburun ilçesinde ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı yazılar “Nergis Bahçesinin Çocukları” adlı kitapta toplandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Karaburun ilçesinde ilkokul öğrencileri, Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında “Nergis Bahçesinin Çocukları” adlı bir kitap yazdı. İlkokul öğrencilerinin katılımıyla ortaya çıkan kitap çalışması ilgili değerlendirmelerde bulunan Proje Koordinatörü Asuman Özcan, “İzmir İl ARGE biriminin koordinasyonuyla gerçekleşen ‘Geleceğin Yazarları Projesi’ duyurusunun yapıldığı ilk günden son güne kadar 164 öğrencisi,9 öğretmeni ve 2 idarecisi olan Karaburun İlkokulu’nda heyecanını yitirmedi. Oluşturulan bir proje ekibi ile çalışmalar başladı” dedi.

Yazılar resimlerle tamamlandı

Kitap çalışmalarının geçen yılın Kasım ayında başladığını kaydeden Özcan, “Kasım ayında bir yarışma düzenleyerek öğrencilerimizden öğretmenleriyle ilgili bir anılarını yazmalarını istedik. Yani her şey anılarla başladı… derken masallar, şiirler ve fabllar… Fablları yazarken artık sahnede 1. Sınıflar da vardı. Okuma yazmayı henüz öğrenen minik öğrenciler sahiplendikleri köpeklerini, kedilerini, kuşlarını, balıklarını, kaplumbağalarını konuşturarak tüm iç dünyalarını dışa aktarıyor, kağıt üzerinde kendilerinden bir şeyler bulmaları onları sonsuz mutlu ediyordu. En dikkat çekici olan da çocukların yazılarını resimleriyle tamamlamalarıydı” diye konuştu.

Duyarlı vatandaşların katkılarıyla 500 kitap basıldı

Projenin umulandan da iyi gittiğini ifade eden Özcan, “Nisan ayında elimizde cıvıl cıvıl, rengârenk sayfalar vardı. Tüm eserleri hassas bir şekilde gözden geçirdikten sonra artık teknik kontrol aşaması gelmişti. Ekibimizde bulunan rehber öğretmenimizin içerik kontrolünü de tamamlamasıyla nihayet amacımıza ulaşacaktık. Katıldığımız İl Proje Koordinatörler toplantısında, kitap basımı ile ilgili öğrenmiş olduğumuz tüm teknik bilgileri, okulumuzda öğretmenler toplantısı yaparak değerlendirdik. Projemizle ilgili geldiğimiz son durum hakkında kaymakamımızı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü bilgilendirdik. Sonuç olarak, Kaymakamlığın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve konuya duyarlı vatandaşların katkılarıyla 500 adet kitap basılmış ve okulun tüm öğrencilerine hediye edilmiştir. Bu güzel projeye gönlünü koyan, emek harcayan güzel insanlara selam olsun” ifadelerini kullandı.