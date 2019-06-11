Gençler 'Çim'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009'dan bu yana düzenlenen 'Çim Konserleri' bu sene İzmir'in genç müzisyenlerini ağırlayacak.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Perşembe gecelerine renk katan konser serisi yarın akşam 'Tezgah' grubuyla başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarına farklı bir soluk getiren ücretsiz 'Çim Konserleri', bu yıl İzmir'in genç gruplarına ev sahipliği yapacak. 10 yıldır devam eden geleneksel etkinlik 13 Haziran'da başlıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Perşembe geceleri gerçekleştirilecek konser serisinde ilk olarak 'Tezgah' grubu sahne alacak.

Farklı müzik türleri

Birçok festivalde yer almış, İzmirli müzik gruplarının sahneye çıkacağı Çim Konserleri'nde, genç ve başarılı müzisyenler, pop, rock, alternatif, indie, caz, deneysel ve elektronik müzik gibi farklı türlerde seçkiler sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel 'Çim Konserleri'nde 'Pinti' 20 Haziran, 'Narkoz' 27 Haziran, 'Zıvana' 4 Temmuz, 'Migren' 11 Temmuz, 'Ayanbeyan' 18 Temmuz, 'Kırık Trompet' 25 Temmuz, 'Eskazaband' 1 Ağustos, 'Moli' 8 Ağustos, 'Longaz' 15 Ağustos, 'Mervelerdeyiz' 22 Ağustos, 'Murat Güçlü ve Bambaşka' 29 Ağustos, 'The Core' 5 Eylül, 'Sonrakistasyon' 12 Eylül, 'Billur Koyuncu ile Kaybolursan Şarkı Söyle' 19 Eylül ve 'Eren Dutlu' 26 Eylül tarihlerinde sahne alacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki konserler saat 21.00'de başlayacak.