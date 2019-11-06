'Gerilimin Kraliçesi' İstanbul'a geliyor

Polisiye ve gerilimseverlerin yakından tanıdığı, birçok kitabı New York Times bestseller'ı olan dünyaca ünlü yazar Tess Gerritsen İstanbul'a geliyor.

'Gerilimin Kraliçesi' İstanbul'a geliyor
06 Kasım 2019 Çarşamba 15:18

Tess Gerritsen, 9 Kasım ve 10 Kasım saat 14.00'te TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak. Çırak, Kayıp Kızlar, İsimsiz Ceset gibi pek çok kitabıyla Türkiyeli okurların da yakından takip ettiği Gerritsen, aynı zamanda yeni yayımlanan kitabı Gece Gelen'in de lansmanını yapacak. Yazar Hakkında: Tess Gerritsen ABD'nin San Diego kentinde doğdu. Stanford Üniversitesi'nde antropoloji konusunda lisans yaptı, California Üniversitesi'nden tıp diploması aldı. New York Times'ın çok satanlar listesine giren Hasat'la dünya çapında başarı kazandı. Öte yandan yazar Türkiye'de Rizzoli & Isles dizisiyle de tanınıyor.

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