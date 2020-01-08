Güroymak Kars'a rakip

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle 7 yıl önce kaz yetiştiriciliğine başlayan Yunus Orkin (35), Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yer olduğunu ve Kars kazlarına rakip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Güroymak ilçesinde yaşayan Yunus Orkin, 7 yıl önce 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle kaz yetiştiriciliğine başladı. Bu kapsamda bölgeye kaz eti ve yumurtası satıyor. Güroymak ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun bir yer olduğunu belirten Orkin, bugünlerde karın yağması ve havanın soğuması nedeniyle kazların ısınmak için kendi bünyelerinde yağ ürettiğini, bunun da kolesterol başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Orkin, şu an itibariyle çiftliğinde 400 kazın bulunduğunu ama hedefinin kaz yetiştiriciliğinde sayıyı 20 bine çıkarmak olduğunu söyledi. Kazların yaz aylarında sadece beslendiklerini belirten Orkin, "Ancak yağ oluşturması kar yağışından sonra oluyor. Kazlarımız, özellikle bu mevsimde kesime hazır bir hale gelmeye başladı. Kar yiyerek, iç yağlarını tamamladılar. Bu işi profesyonel düzeyde yapmaya başladık. 7 yıldır kaz üretip satıyoruz. Hedefimiz 20 bin civarında kaz yetiştirmek. Bu yıl bu hedefimizi yakalamayı planlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pilot yer olmayı hedefliyoruz. Kars kazlarına rakip çıktık ve bu işi başarmaya başladık. " diye konuştu.