Güzelbahçe, kapanışı Positive Life ile yaptı

Güzelbahçe Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı kutlamaları, üç gün süren etkinliklerle tamamlandı.

Güzelbahçe Belediyesinin üç güne yaydığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100.yıl Konserleri Positive Life Project konseriyle tamamladı. 17 Mayıs Cuma günü Merve Mete konseriyle başlayan etkinlikler, 18 Mayıs Cumartesi günü Güzelbahçe Belediyesi Türk Halk Müziği Konseriyle devam etti. 19 Mayıs Pazar günü resmi törenlerin yapılmasından sonra Güzelbahçe Gece Pazarı'nda saat 21.00'da Positive Life Project Grubu'nun verdiği konserle keyifli bir gece yaşandı. Birbirinden hareketli parçaların çalındığı konserde 'İzmir Marşı' hep bir ağızdan söylendi. 100.yılın şerefine 100'lerce havai fişeğin atıldı.

Binlerce yıl payidar kalacak

Konser sonunda sahneye çıkan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "100 yıl önce Samsun'dan yakılan meşale sönmeden devam ediyor. Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu vatanı emperyalistlerin elinden kurtarırken bir yeri işgâl etmediler, kendilerine ait olan vatan topraklarını geri aldılar. Bizlerde bu inanç ve gururla 100 yıl değil 1000'lerce yıl bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele edeceğiz. Tüm halkların bir arada yaşadığı, savaşların olmadığı kardeşçe bir arada yaşama kültürüyle tarihimize sahip çıkacağız" dedi.

Başkan İnce, konuşmasının ardından sahnede çocuklarla birlikte bayrak sallayarak 100. yıl coşkusuna ortak oldu.