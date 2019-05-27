'Hayalimdeki Çevre'yi resmettiler

İzmir Doğalgaz tarafından düzenlenen okular arası resim yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerin sahipleri düzenlenen bir törenle ödüllendirildi. 'Hayalimdeki Çevre' konusuyla bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmada ilk üç eser sahibine diz üstü bilgisayar ve tablet, mansiyon alan üç öğrenciye tablet bilgisayar, eserleri sergilenmeye değer görülen 14 öğrenciye ise alış-veriş çeki hediye edildi. Dereceye giren öğrencilerin öğretmenleri de yarım ve çeyrek altınla ödüllendirdi.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen törene İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcıları Cebrail Özdemir, Cafer Demirtaş, Zülküf Turhan, çok sayıda öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlar katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Cebrail Özdemir, geleneksel hale getirdikleri resim yarışması ile öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Çevreye dost enerji türlerinin başında gelen doğalgaz ile daha temiz bir İzmir hedefine önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çocuklarımızın çevre konusundaki bilincinin geliştirilmesinin gelecek için en iyi yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Her sene düzenlediğimiz çevre konulu resim yarışmaları ile bu konudaki çalışmaları desteklemeyi amaçlıyoruz. Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve velilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Öğretmenler unutulmadı

Yarışmanın birincisi Hasan Ali Yücel Ortaokulu öğrencisi Naz Zeynep Özkan 2 bin lira değerinde diz üstü bilgisayar, ikinci Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Elif Azra Yürekli bin 500 lira değerinde diz üstü bilgisayar, üçüncü Eren Şahin Eronat Ortaokulu öğrencisi Ceren Çatal ise bin lira değerinde tablet bilgisayarla ödüllendirildi. Mansiyona değer görülen Özel Narlıdere Takev Ortaokulu'ndan Bahar Ertekin, Özel Karşıyaka Takev Ortaokulu'ndan Gonca Zeynep Ayaz, Seyrek Ortaokulu'ndan Yağmur Top'a tablet bilgisayar hediye edildi. Sergilenmeye değer görülen 14 eser sahibi ise 75 lira değerinde alışveriş çeki ile ödüllendirildi.

Öğrencilerin başarısında öğretmenlerin katkısını göz önünde bulunduran İzmir Doğalgaz, birincinin öğretmenini yarım altınla, ikinci, üçüncü ve mansiyon alan öğrencilerin öğretmenini ise çeyrek altınla ödüllendirdi.