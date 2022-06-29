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‘Hilmi Yarayıcı’ 1 Temmuz’da Bayraklı’da

Eğlenceli kültür-sanat etkinlikleriyle binlerce yurttaşı bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri kapsamında protest ve özgün müziğin ünlü ismi Hilmi Yarayıcı'yı halkla buluşturacak. Konser, 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek

‘Hilmi Yarayıcı’ 1 Temmuz’da Bayraklı’da
29 Haziran 2022 Çarşamba 13:06

Bayraklı Belediyesi yaz etkinliklerine özgün müziğin ünlü sesi Hilmi Yarayıcı konseri ile devam ediyor. Pandemi sonrası kültür-sanat çalışmalarına hız veren Belediye, bu kapsamda düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor. Coşku dolu eğlenceler vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılanıyor. Son olarak protest ve özgün müziğin başarılı sesi Hilmi Yarayıcı, ücretsiz halk konseriyle Bayraklılılarla buluşmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser saat 21:00’da başlayacak.

KONSERİMİZE BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Birçok olumsuzluğun ardından dinlenmeye, eğlenmeye zamanımız olmamıştı. Ama artık Bayraklı Belediyesi olarak yurttaşlarımızla daha sık bir araya geleceğimiz, eğleneceğimiz, sohbet edeceğimiz etkinliklerde buluşuyoruz. Bunlardan biri de 1 Temmuz’daki konserimiz olacak. Tüm yurttaşlarımızı şarkılarla, türkülerle eğlenmek için konserimize davet ediyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #konser #hilmi yarayıcı
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