İDOB Eylül konserleri sürüyor

23 Eylül 2020 Çarşamba akşamı saat 21:00’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Açıkhava Sahnesi’nde W. A. Mozart’ın en beğenilen aryalarından oluşan Mozart Seçkileri konseri, İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu ve solistleri tarafından seslendirilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak konserde Mozart’ın Cosi Fan Tutte, Saraydan Kız Kaçırma, Don Giovanni, Sihirli Flüt, Le Nozze di Figaro gibi en popüler operalarının aryaları programda yer alacak. Orkestra şefinin Vladimir Lungu, koro şefinin Orhan Öner Özcan ve başkemancının Tolga Kulak olduğu konserde solistler Birgül Su Ariç, Burçin Savigne, Burcu Sayın soprano; Muzaffer Soydan tenor; Nejad Beğde ve Cengiz Sayın bariton olarak sahne alıyor olacak. Solistlere İzmir DOB korosu eşlik edecek. Misafirlerin ateş ölçümü, dezenfeksiyon standı, maske dağıtımı gibi temizlik ve sağlık önlemlerinin alındığı etkinlik “yeni normal” şartlar dahilinde, fiziksel mesafeli oturma düzenine uygun şekilde organize edilecek. Konseri, izleyiciler maskeyle izleyecek. Etkinliğin biletleri www.biletinial.com, Elhamra Sahnesi ve Bornova KSM gişelerinden temin edilebilecek.