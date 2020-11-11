İmtihan'ın geliri depremzedelere

Dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Luciano Pavarotti’nin öğrenciliğini yapan Hakan Aysev, yeni şarkısı "İmtihan"ın gelirini İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak.

Türk Pavarotti olarak tanınan ünlü sanatçı Hakan Aysev, kendi tarzının tamamen dışında olan yeni single çalışmasına imza attı. Sözleri Yapımcı ve Söz Yazarı Zafer Kerey’e, Bestesi Sanatçı Turgay Saka’ya, Aranjesi Atınç Tombak’a ait olan ‘İmtihan’ isimli şarkının içerisinde arabesk motifleri taşıması ise dikkat çekti.

Hakan Aysev, opera sanatçısı kimliğine göre farklı bir tarzı olan şarkının, bir çok insanın ortak duygularını dile getirdiğini söyledi. Kerey Production etiketiyle yayınlanacak şarkı tüm dijital platformlarda yer alırken ünlü sanatçı, şarkıyla ilgili kendi payına düşen tüm geliri İzmir’de yaşanan depremden etkilenen depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.