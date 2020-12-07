Institut français'ten yeni yıl atölyeleri

Institut français İzmir, 9 - 18 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği online atölyelerle katılımcılara yeni yıla özel lezzet ve süslemelerin tariflerini paylaşacak.

Institut français İzmir’in geleneksel olarak düzenlediği Yeni Yıl Pazarı pandemi nedeniyle bu yıl yerini online atölyelere bırakacak. Atölyelere katılanlar yılbaşı öncesi dekoratif yılbaşı süsleri ve kurabiyeler hazırlayacak. Ayrıca İzmirli çikolata dükkanı Mister Bitter’in özel katılımıyla gerçekleşecek olan çikolata atölyelesinde çok özel tarifleri öğrenme şansına da sahip olacak. Ücretsiz etkinlik zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Fransızca ve Türkçe düzenlenecek etkinlik için malzemeler atölye öncesinde katılımcılar tarafından tedarik edilecek.

Institut français İzmir Müdürü José-Maria Queirós “Yılbaşı öncesi sevdiklerine hediye fikri arayan, ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Yeni Yıl atölyelerimize bekliyoruz” dedi.

Atölye tarihleri

9 Aralık Çarşamba, 16:00 : Masa ve Yeni Yıl süsleri

12 Aralık Çarşamba, 16:00 : Yeni Yıl kurabiyeleri

16 Aralık Çarşamba, 16:00 : Butik Çikolata dükkanı

Mister Bitter’in özel katılımıyla Yeni Yıl çikolata atölyesi

18 Aralık Çarşamba, 16:00 : Çocuklar ve ebeveynler için,

Yeni Yıl kapı süslemeleri