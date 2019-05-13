İtalya'dan birinci döndüler

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi piyano öğrencileri Nisan Öksüz, Rüya Aydın ve İrfan Karakılıç, İtalya'da gerçekleşen Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışmasında, kendi kategorilerinde birincilik ödülü alarak ülkemizi gururla temsil etti.

Bu yıl İtalya'nın Barletta kentinde ikincisi gerçekleştirilen ve toplam 150 kişinin katıldığı Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışmasında, farklı ülkeden öğrenciler pop, caz, vokal, keman ve piyano alanlarında yarıştı. Piyano eğitimlerini YÜSEM Müzik Akademisinde, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Nisan Öksüz, Rüya Aydın ve İrfan Karakılıç da piyano alanında kendi yaş gruplarında yarışmaya katıldı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve iki gün süren yarışmada, İrfan Karakılıç B kategorisi 7-9 yaşta birinci olurken müzikalite alanında da özel jüri ödülü aldı, Nisan Öksüz C kategorisi 9-11 yaş grubunda, Rüya Aydın da E kategorisi 14-16 yaş grubunda birinci olarak İzmir'e gurur veren başarılara imza attı.

Bakış açıları gelişiyor

İzmir'e birincilik ödülleriyle dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Dr. Payam Gül Susanni, bu tip uluslararası organizasyonların sadece profesyonel olarak değil, aynı zamanda kültürel olarak da çocuklara farklı bir vizyon sağladığını belirtti. Susanni, YÜSEM Müzik Akademisi öğrencilerinin daha önce de birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attığını hatırlattı.

Ustalarla aynı sahnede

Aldıkları ödüllerle gurur yaşatan öğrenciler, bugüne kadar Gülsin Onay gibi dünyaca ünlü isimlerin ustalık sınıflarına da katıldı. YÜSEM Müzik Akademisinde burslu öğrenim gören ve 3 yıldır piyano çalan Bahçeşehir Koleji 3. sınıf öğrencisi Nisan Öksüz, geçen yıl da İtalya'nın San Gemini kasabasında düzenlenen Dinu Lipatti Uluslararası Müzik Yarışması piyano kategorisinde kendi yaş grubunda yine birincilik ödülünü kazanmıştı. Nisan Öksüz, bu yıl Gökhan Aybulus ve Gülsin Onay ile birlikte ustalık sınıflarına da katıldı.

Resital veriyorlar

2 yıldır piyano çalan İTK Bornova 2. sınıf öğrencisi İrfan Karakılıç, elde ettiği birinciliğin yanı sıra bu yıl Gülsin Onay'la ustalık sınıfına katılma ve dünyaca ünlü 22 Grammy ödüllü cazın efsane ismi Chick Corea ile aynı sahneyi paylaşma fırsatı da bulmuştu. Konserinde sahneye davet ettiği seyircilerle doğaçlama piyano çalan Corea, 7 yaşındaki İrfan Karakılıç'ı sahneye davet edip onunla birlikte de çalmıştı.

YÜSEM Müzik Akademisinde burslu öğrenim gören, 8 yıldır piyano çalan ve 4 yıldır da Payam Gül Susanni ile çalışan Uğur Okulları Bornova 10. sınıf öğrencisi Rüya Aydın ise bugüne kadar birçok ustalık sınıfına katılıp konserler verdi ve son olarak da önceki hafta Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında solo resital yaptı. Ayrıca, her 3 öğrenci de 22-26 Nisan tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünce 6.'sı düzenlenen Uluslararası Müzik Haftasında, yabancı eğitmenlerle ustalık sınıflarına katıldı. Genç piyanistler, 2019 Temmuz'da Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Müzik Festivaline katılmayı planlıyor.