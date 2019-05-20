İyi ki İzmirliyiz

Milli mücadelenin 100. yılı olarak kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu konserle kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nda 10 binlerce kişiye seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 'İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek. İyi ki İzmirliyim, iyi ki İzmirlisiniz, iyi ki İzmirliyiz' dedi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının en coşkulu kutlandığı kentlerin başında yine İzmir vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tören ve etkinliklere İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Gündoğdu Meydanı'nda Ceylan Ertem ve Hayko Cepkin'in sahne aldığı 19 Mayıs konserini ise 10 binlerce kişi izledi. 350 metrelik dev Atatürk posteri ve fener alayı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alanı dolduranların büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.

Burada yaptığı konuşmada tarihte emperyalizme karşı kazanılmış en büyük savaşın ilk kurşununun İzmir'de atıldığını söyleyen Başkan Soyer, şunları kaydetti: "Cumhuriyet'in temelleri burada atıldı. 100 yıl önce olduğu gibi şimdi yeniden Cumhuriyet ve demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Bunu İzmir'den başlayarak yapacağız. İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek. Yeni yüzyıl Cumhuriyet'in erdemlerini, değerini Türkiye ve dünyaya çok daha iyi anlatacağımız bir yüzyıl olacak. Bu da en çok İzmir'e, İzmirlilere yakışır. İyi ki İzmirliyim, iyi ki İzmirlisiniz, iyi ki İzmirliyiz."

Başkan Tunç Soyer, gecenin açılış konserinde sahne alan Gençlik Orkestrası'na da sembolik olarak şeflik de yaptı.