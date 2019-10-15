İZDOB gençlerin peşinde

İzmir Devlet Opera ve Balesi ( İZDOB ) Çocuk Korosu için sınav düzenlendi. 12-13 Ekim'de gün boyu süren elemelerde 231 öğrenci, koroya girmek için ter döktü. Sonuçlar 25 Ekim'de açıklanacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 2019-2020 sanat sezonunda çocuk korosuna genç yetenekleri almak için yetenek sınavı yaptı. Sınav, İZDOB Konak Elhamra Sahnesi 3. Kat Koro Stüdyosu'nda İZDOB Koro Sanatçısı Çocuk Korosu Şefi ve Kurs Başkanı Başar Ünal tarafından gerçekleştirildi. Hafta sonu yapılan ve 2 gün süren sınavlarda 8-10 yaşındaki çocuklar gün boyu geleceğin sanatçısı olabilmek için sırasının gelmesini büyük bir heyecanla bekledi.

Fehamettin Özgüç yönetiminde 1986 yılında kurulan İzmir'in en eski ve köklü korosu olma özelliğini koruyan İzmir Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu hakkında bilgi veren çocuk korosu şefi Başar Ünal, koroya yeterli derecede müzik kulağı ve ritim duygusu ile uygun ses materyali bulunanların kabul edileceğini açıkladı.

40 öğrenci alınacak

Ünal, koroya başvuranlar arasından uygun olan 40 kişinin alınacağını söyledi. Koroya alınan öğrencilerin kulak ve ses eğitimi göreceğini belirten koro şefi "Birlikte ve bireysel şarkı söyleme ile genel müzik bilgilerini içeren eğitim alan çocuklar İZDOB tarafından sergilenecek olan bazı opera, operet ve müzikaller ile çocuk oyunlarında görev alabilecek. Yıl sonunda ise tüm yılın birikimlerini sergileyecekleri bir gösteri sunacak" dedi.