İZDSO ve Yüksek Sadakat aynı sahnede

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri ile sezon kapanışını bir arada yapıyor.

İZDSO ve Yüksek Sadakat aynı sahnede
10 Mayıs 2019 Cuma 13:15

Yüksek Sadakat'in de sahne alacağı konser, 19 Mayıs akşamı saat 18.00 da Alsancak Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde gerçekleşecek konsere tüm İzmirlileri beklediklerini söyleyen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, "Böylesi anlamlı bir günde, hem sezon kapanışını yapmak hem de değerli müzik grubu Yüksek Sadakat ile sahneyi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. Konserin biletlerinin www.biletinial.com ve AASSM Gişesinden temin edilebileceğini söyleyen Olcay, "Harika bir akşam ve müzik dolu bir gece tüm İzmirlileri bekliyor" diyerek İzmirli sanatseverleri konsere davet etti.

Rock grubu ile Senfoni bir arada

Ülkenin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber özel bir performans ile müzikseverlerle buluşuyor. Vurucu şarkı sözleri ve besteleri ile ülkemizde bir anda geniş bir hayran kitlesi edinen grup, müziğinde rockın farklı dönem ve alt türlerine ait unsurları, Türk coğrafyasına mal olmuş müzikal motiflerle birleştirdi ve bunu yaparken rockın enerjisini kaybetmemeye özen gösterdi.

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