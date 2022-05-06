İzmir Aşkına Müzikali Seferihisar'da

İzmir Aşkına Müzikali, 80 kişilik kadrosuyla 1 Temmuz'da Seferihisar Sığacık Kale İçi Açıkhava Sahnesi'nde de seyirci ile buluşacak

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Kültür İşleri Sorumlusu Bilge Yetişkin, İzmir Aşkına Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Yazarlar Evi'ndeki görüşmede İzmirli turizmci Filiz Güleç, İzmir Aşkına Platformu'nun çalışmalarını anlattı, müzikal hakkında bilgi verdi. Başkan İsmail Yetişkin, İzmir Aşkına Müzikali'ni Seferihisar'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Başkan Yetişkin, aynı zamanda müzikalin 16 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki ilk gösterimini de izleyeceğini ifade etti. Müzikalin her gösterimi ile İzmir'e katkı sağlanacağını vurgulayan Filiz Güleç, "Biz sahne aldıkça İzmir kazanacak, Türkiye faydalanacak" dedi. Türk Yunan dostluğunun pekiştirilme süreçlerinde birlikte hareket edilmesi için çalışmalar yapılmasına kararı verilen toplantıda Başkan Yetişkin, "Sanatı desteklemeyi sürdüreceğiz. Yunanlı dostlarımızı kentimizde daha uzun ağırlayabilmek için onlara eğlence kültürümüzü de göstermeliyiz. İzmir Aşkına Müzikali, 1 Temmuz'da Seferihisar Sığacık Kale İçi Açıkhava Sahnesi'nde de seyirci ile buluşacak" diye konuştu.

"İzmir'in gençlerinin İzmir'e fayda sağlaması gerekiyor" diyen Güleç, "Bugüne kadar İzmir bu kentte yaşayan ailelere hizmet etti. Bundan sonra üçüncü nesil de İzmir'e hizmet etmeli. Mahallemizi, kentimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. O nedenle üçüncü kuşak İzmirlilerin olduğu güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Projede; Ali Kâya, Ayşegül Demiray Dirik, Barış Kınav, Berrin Akar, Burak Pelit, Ceren Bağbozan, Dilek Köktaş Gündoğdu, Fabio Fantasia, Fadime Bilir, Filiz Güleç, Gökmen Küçüktaşdemir, Hakan Yılmaz, İlgi Oğuzbayır, Mehmet Irmak, Özlem Çağlayan, Pelin Uğur, Rana Özkan, Selin Ece Özgen,Tarkan Ayhan, Yağız Kaan Kazançoğlu var. Koro şefimiz Süleyman Alasulu ve sanat yönetmenimiz Levent Yılmayan."

BİR AŞK HİKAYESİ

İzmir Aşkına Müzikali'nin konusunu Güleç şöyle anlattı: "Ortaya koyduğumuz hikaye, bir Rum olan Raşel ile Yahudi olan Niko'nun aşkları üzerinden İzmir'in yakın dönemine ışık tutuyor. Mübadelede İzmir'i terk etmek zorunda kalan Raşel, 40 yıl sonra yeniden vatanına dönüyor ve Niko ile bir tavernada buluşup kaybettikleri yılları yadediyorlar. Müzikalde bir de anlatıcımız var. Ünlü sunucu Murat Can Canbay'ın anlatımıyla o dönem İzmir'de yaşananlar, İzmir'in ticaret, sanat, eğlence ve sosyal hayatı gün yüzüne çıkıyor."