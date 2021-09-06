İzmir'de 9 Eylül böyle kutlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin 99’uncu kurtuluş yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile doruğa çıkacak. Kutlamalar on binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 99’uncu yıldönümü yine muhteşem programlarla kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in bu coşkusunu zengin bir programla tüm kente yayacak.

350 metrelik dev bayrak

İzmirliler 9 Eylül Perşembe gününe Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 99.Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15' ten itibaren gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada İzmirlilere hitap edecek.

Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, vals, tango gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da yer alacak.

Airshow nefes kesecek



Saat 15.45'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren, önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş Gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak.

Fener Alayı'nda buluşalım



İzmir'in 99. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15’de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek Fener Alayı'nın ardından, saat 21.00'da, Türk Rock Müziğinin efsane grubu Athena 9 Eylül coşkusunu zirveye taşıyacak. Konser sırasında Flashmob zeybek gösterisi de düzenlenecek. Gece, İzmir Marşı eşliğinde lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek. Ayrıca Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda 20 yerel halk dansları ekibi saat 21.00’da sahne alacak. Aynı saatte ise Menderesliler 19 Mayıs Stadı’nda Nebil Özgentürk’ün tarihsel video belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi Dans Gösterisi’ni izleyecek.

Sergi, tiyatro, konser… Dolu dolu bir program



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü kutlamalarına 9 Eylül öncesinde ve sonrasında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazartesi günü ‘’Kara Sinan’’ Karikatür Sergisi’ni saat 18.00’da İzmir Sanat Merkezi’nde açacak. İzmir basın ve karikatür tarihi açısından 1875-76 yıllarından günümüze seslenen, II. Meşrutiyet günlerine değin İzmir basın tarihinin Türkçe çıkmış tek gülmece ve karikatür dergisi Kara Sinan Karikatürleri İzmirlilerle buluşacak.



7 Eylül Salı günü saat 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak Back to İzmir sergisi, kurtuluşun 99. Yılında kentli sanatçıları yeniden topraklarında buluşturuyor.

7, 8 ve 9 Eylül’de saat 11.00-20.30 arasında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), yayınlarını tanıtacağı “Kitapla Buluşma” etkinliğini APİKAM’da düzenliyor. 11.00’den 18.00’e kadar APİKAM arşivinden her saat başı 9 Eylül, fuar ve İzmir filmlerinden kesitler gösterilecek.

7 Eylül Salı günü saat 18.30’da Doç. Dr. Mithat Kadri Vural’ın “9 Eylül’e Giden Yol” başlıklı, Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi’nin ise “9 Eylül’den İzler” başlıklı sunumuyla APİKAM’da bir söyleşi düzenlenecek.

8 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da açılacak Sunay Akın ‘’Sanatla Oyun’’ Oyuncak Sergisi, çocukları ve hep çocuk kalanları, İzmir Sanat Merkezi’nde buluşturacak.

8 Eylül Çarşamba günü Kaskatlı Havuz’da saat 18.00’de Beyza Başak Konseri, 20.00’da Karantina’da Duet Project Konseri, saat 20.30’da da Kültürpark Çim Alanda Duman Konseri gerçekleşecek.

8 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’da Tiyatro Ofisi, ‘Kadınlar Konuşursa’ adlı oyunu Karaburun Mordoğan İskele’de, Tiyatro Sardunya ‘Çatlak’ adlı oyunu Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

8 Eylül Çarşamba günü saat 18.30’da Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe APİKAM’da “Kurtuluşun ardından İzmir” başlıklı bir söyleşi yapacak.

10 Eylül Cuma günü saat 21.00’da Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu ‘Suikast’ adlı oyunu Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

12 Eylül Pazar günü Tiyatrolog ‘Kaç Baba Kaç’ oyununu saat 21.00’da Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.