İzmir'de düzenlenecek Kültür Zirvesi’nin teması belli oldu

Dördüncüsüne İzmir’in ev sahipliği yapacağı uluslararası Kültür Zirvesi “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” adıyla düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Kültür Mümkün” vizyonu ve çalışmaları sonucunda dördüncüsüne İzmir’in ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’nin teması belli oldu. 10 Haziran’da çevrimiçi bir oturumla açılacak ve İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eşzamanlı olarak 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında yüz yüze oturumlarla devam edecek Zirve, “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” adıyla yapılacak. Pandemi sonrası dönemde kültürün toplulukların geleceğindeki rolüne odaklanacak Zirve’de dünyanın her yerinden yaklaşık 500 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.

“Yüzümüzü kültüre dönüyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zirve’de kültüre duyulan yoğun ihtiyacı açıkça ortaya koyan pandemi krizinin etkisi değerlendirilecek, yeni katılımcı modeller ve dayanışma ağları üzerine konuşulacak. Bizi neyin bir araya getirdiğinin farkına varmak ve kentlere olan aidiyet duygusunu güçlendirmek için yüzümüzü kültüre dönüyoruz. Pandemi önceden de zaten belirsiz bir zeminde yol alan kültür aktörlerinin daha iyi çalışma ve üretme koşullarına duydukları ihtiyacı gözler önüne serdi. Pandemi sonrasında hayatımızda kültürü kalkınmanın merkezine yerleştirmeye mecburuz. Zaman, birlikte yaşamanın farklı, daha iyi ve sürdürülebilir yollarını hayal etme cesaretini gösterme zamanıdır. Ve bunu hep birlikte, farklı kültürlerin bilgi birikimleriyle zenginleşmiş bir Akdeniz kenti olan İzmir’de yapacağız” dedi.

“Somut uygulama ve proje örnekleri öne çıkacak”



Kentlerin sürdürülebilir kalkınmada kültüre merkezi bir rol vermek için öncü rol üstlendiğini belirten Soyer, “Zirve’nin iki ana hedefi var. Bunlardan birincisi yerel düzeyde kültürün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı role ilişkin mesajları, somut uygulama ve proje örnekleriyle pekiştirmek. İkinci olarak Zirve, hâlihazırda on yıllık eylem planı içerisinde olduğumuz BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2021’de beşinci yılını kutlayan Yeni Kentsel Gündem’e ilişkin uluslararası tartışmalara görünürlük sağlayacak” dedi.



Amaç kent refahını arttırmak



İzmir’in kültür vizyonunun sanat, tasarım ve yenilik odaklı olduğunu söyleyen Soyer, “Tüm bunlarla beraber biyolojik çeşitliliği, çevre dostu üretim ve dağıtım modellerini de gözetiyoruz. Bu vizyonun bir başka yönü, sınır ötesi ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra etkileşimi ve çeşitliliği teşvik ederek İzmir'i önemli şehir ağları içerisinde bir merkez haline getirmek. İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür politikaları ile kentteki refahı arttırmayı, daha demokratik, kapsayıcı, adil, eşitlikçi, güvenli ve sürdürülebilir bir İzmir’i hedefliyor” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) pilot kent programını tamamladığını da söyleyen Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “UCLG’nin daveti üzerine ‘Öncü Kent’ programına başlayan İzmir, bu programlar aracılığıyla UCLG Kültür 21 Eylemleri’nin prensiplerine dayalı bir kapasite geliştiriyor ve dünyayla bağlarını güçlendiriyor.”

Ana temalar



Zirve’nin ana temaları ise şöyle belirlendi:

Covid-19 Sonrası Kültür, Çevre ve Sağlık

#Kültür2030 Kampanyası: Bir Kültür Hedefine Doğru. BM 2030 Gündemi On Yıllık Eylem Planı’na kültüre dair somut önerilerle başlamak.

Kültür ve İklim Krizi

Kültürel Haklar ve Topluluklar

Kültür ve Toplumsal Cinsiyet

Yaratıcı Ekonomi ve Kültürel Çeşitlilik

Kültürel Miras ve Turizm

Kültürel Diplomasi

Erişilebilirlik ve Kültür

Yeni Kentsel Gündem’in Beş Yılı

Kültür 21 Eylemleri

Kültür, Engeller ve Eşitsizlikler

Yedi Anahtar Atölye Çalışması: UCLG tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesine kültürel boyutu dahil etmeye yönelik başlatılan yeni bir program. Mart 2021 itibariyle program, Bulawayo, İzmir, Lizbon, Mexico City, el Puerto de la Cruz ve Xi'an'da geliştiriliyor.

“UCLG -Mexico City-Kültür 21” Uluslararası Ödülü. Ödül alan kentler ve iyi uygulamalar.

Atölye çalışmaları olacak



Zirve, yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımını ve birlikte öğrenme pratiklerini artırmayı da hedefliyor. Zirve’de oturumlarla beraber deneyim paylaşımına imkan verecek çeşitli etkinlikler, atölye çalışmaları, somut projeler ve girişim önerilerini tanıtma olanağı sağlayan odak alan sunumları da olacak.

Kazan ve Merida’yı geride bıraktı



UCLG Kültür Zirvesi, kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına kendini adamış kentler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların küresel düzeydeki ana buluşma noktasıdır. İzmir Kültür Zirvesi, 2015'te Bilbao'da, 2017'de Jeju'da ve 2019'da Buenos Aires'te düzenlenen önceki zirvelerin sonuçlarından yola çıkacak.

Rusya’nın Kazan ve Meksika’nın Merida kentlerini geride bırakarak 2021’de dördüncü Zirve’ye ev sahipliği yapmaya hak kazanan İzmir, dünyanın önde gelen kültür üreticilerini bir araya getirecek.