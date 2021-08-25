İzmir'de Kültür Zirvesi için geri sayım başladı

UCLG Kültür Zirvesi için geri sayım başladı. 9-11 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez İzmir’de yapılacak zirve kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak, iş birliğine dayalı öğrenmeyi geliştirmek, dünya çapında kentler ve yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek amacını taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kültürün geleceği inşa etmekteki önemini vurgulayarak, “Gelecek İzmir’de kuruluyor” dedi

Büyük mücadele sonucu İzmir'in ev sahipliğini kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi’nin dördüncüsüne sayılı günler kaldı. Zirve 9-11 Eylu¨l 2021 tarihleri arasında İzmir’de düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyon Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Zirvenin amacı kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak, iş birliğine dayalı öğrenmeyi geliştirmek, dünya çapında kentler ve yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek.

“Yüzümüzü kültüre dönüyoruz”

Bu büyük organizasyonu Türkiye’de ilk kez İzmir’de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zirvede pek çok ülkenin, pek çok kentin yerel yöneticileriyle ve bilim insanlarıyla bir araya geleceğiz. Kültüre duyduğumuz yoğun ihtiyacı açıkça ortaya koyan pandemi krizinin etkisini değerlendireceğiz. Yeni katılımcı modeller ve dayanışma ağları üzerine konuşulacağız” dedi. Başkan Tunç Soyer, kültürün geleceği inşa etmekteki önemini vurgulayarak, “Bizi neyin bir araya getirdiğinin farkına varmak ve kentlere karşı aidiyet duygumuzu güçlendirmek için yüzümüzü kültüre dönüyoruz.

Özellikle pandemi sonrasında hayatımızda kültürü kalkınmanın merkezine yerleştirmeye mecburuz. Zaman, birlikte yaşamanın farklı, daha iyi ve sürdürülebilir yollarını hayal etme cesaretini gösterme zamanıdır. Ve bunu hep birlikte, farklı kültürlerin bilgi birikimleriyle zenginleşmiş bir Akdeniz kenti olan İzmir’de yapacağız. Biz geleceği İzmir’de kuracağız, gelecek İzmir’de kuruluyor” diye konuştu.



“Somut uygulama ve proje örnekleri öne çıkacak”

Kentlerin sürdürülebilir kalkınmada kültüre merkezi bir rol vermek için öncü rol üstlendiğini belirten Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zirvenin iki ana hedefi var. Bunlardan birincisi yerel düzeyde kültürün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı role ilişkin mesajları, somut uygulama ve proje örnekleriyle pekiştirmek. İkincisi ise zirve, hâlihazırda on yıllık eylem planı içerisinde olduğumuz BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2021’de beşinci yılını kutlayan Yeni Kentsel Gündem’e ilişkin uluslararası tartışmalara görünürlük sağlayacak.”

Farklı konular masaya yatırılacak

Ana konu başlığı “Geleceği İzmir’de Kuruyoruz” olarak belirlenen zirve, yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımını ve birlikte öğrenme pratiklerini artırmayı da hedefliyor. Zirve’de oturumlarla beraber deneyim paylaşımına imkan verecek çeşitli etkinlikler, atölye çalışmaları, somut projeler ve girişim önerilerini tanıtma olanağı sağlayan odak alan sunumlarına da yer verilecek. Zirve’nin ana temaları:

Covid-19 Sonrası Kültür, Çevre ve Sağlık

#Kültür2030 Kampanyası

Kültür ve İklim Krizi

Kültürel Haklar ve Topluluklar

Kültür ve Toplumsal Cinsiyet

Yaratıcı Ekonomi ve Kültürel Çeşitlilik

Kültürel Miras ve Turizm

Kültürel Diplomasi

Erişilebilirlik ve Kültür

Yeni Kentsel Gündem’in Beş Yılı

Kültür 21 Eylemleri

Kültür, Engeller ve Eşitsizlikler

Yedi Anahtar Atölye Çalışması

Oturumlar Kültürpark’ta yapılacak

Zirveye İsveç (Malmö), Hindistan, İspanya (Terrassa, Puerto de la Cruz, Barselona, Valensiya), Fransa (Lyon), Zimbabve (Bulawayo), Portekiz (Lizbon, Coimbra), Çin (Xian), Amerika (California), Meksika (Mexico City), İngiltere (Bristol), Ürdün (Amman), Filipinler (Vigan), Güney Kore (Jeju), Kolombiya (Bogotá), Endonezya (Bandung), Filistin Ulusal Yönetimi (Ramallah), Lüksemburg (Esch-sur-Alzette), Almanya (Mannheim), Fransa (Paris), Arjantin (Buenos Aires), KKTC (Girne), Yakustistan (Olenyoksky) gibi ülkelerin ulusal ve yerel yöneticileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak. Kültür Zirvesi kapsamında delegeler Kültürpark 4. Hol’de hazırlanan özel toplantı salonlarında buluşacak ve kendi kentlerine ait deneyimlerini, akademik düzeydeki bilgi birikimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını, paylaşarak geliştirme fırsatı yakalayacak.

Tüm kentte etkinlikler düzenlenecek

Kültür Zirvesi kente bir dizi etkinlikle yansıyacak. Zirve kapsamında konserler, sinema gösterimleri, dinletiler, gün batımı konserleri, şiir, edebiyat, kültür söyleşileri, resim sergileri, sanat gezileri, deniz su perdesi gösterileri, İzmir Körfezi vapur gezileri ve daha birçok etkinlik sadece kent merkezinde değil ilçelerde de düzenlenecek.

UCLG nedir?

UCLG dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin kenti ve nüfus bakımından ise yaklaşık 5 milyar kişiyi temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağıdır. Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan UCLG, yerel yönetimlere dünya çapında temsiliyet zemini sunar.

UCLG Kültür Zirvesi’nin Amacı Nedir?

Kültür Zirvesi kentler için kültürel değerlere uygun politikalar yaratmayı amaçlıyor. Bu politikalar kalkınmanın, genel refahın, mutluluğun ve geleceğin kaynağı olarak gösteriliyor. Zirvede geleceğe dair planlar, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarla ortaya konacak ve önümüzdeki yıllar için yerel yönetimlerin başarısında etkin birer yol haritası oluşturulacak.

Detaylı bilgi için lütfen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasını takip etmeyi unutmayınız.