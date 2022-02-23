İzmir'de Kütüphane Buluşmaları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi her ay farklı bir konuda “Kütüphane Buluşmaları” adıyla düzenleyeceği söyleşilerle sosyal bilimlere ışık tutacak. Havagazı Gençlik Araştırma Kütüphanesi’ndeki etkinliklerin ilki 24 Şubat’ta yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi edebiyat, tarih, arkeoloji, sosyoloji, mimari, su kaynakları gibi farklı alanlara ait konularda “Kütüphane Buluşmaları” adıyla her ay bir söyleşi düzenliyor. Havagazı Gençlik Araştırma Kütüphanesi’ndeki söyleşiler saat 17.00’de yapılacak. Söyleşi dizisi 23 Haziran’daki son etkinlikle tamamlanacak.

Söyleşi programı:

24 Şubat

“Geçmişten Geleceğe Yeraltı Su Kaynaklarının Önemi” Prof. Dr. Alper Baba / “Suya İlişkin Kültürel Mirası Değerlendirmek: Yarımada Su Mirası” Prof. Dr. Hülya Yüceer

Prof. Dr. Alper Baba (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı, Uluslararası Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Hülya Yüceer (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü (TAMİKAM)

24 Mart

“Aile Tarihimi/Kişisel Tarihimi Nasıl Yazabilirim?”

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü)

28 Nisan Perşembe

“Antik Dönem Dünyası’nda Koku ve Anadolu’nun Lüks Markası Lydia Parfümleri”

Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir (Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü)

26 Mayıs

“Geçmişten Günümüze İzmir’de Konuşulan Diller”

Dr. Yasemin Özcan Gönülal (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Genel Kültür Bölümü Başkanı)

23 Haziran

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Olgusunu Sosyalizasyon Süreçleri Üzerinden Değerlendirmek”

Doç. Dr. Hande Şahin (İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)