İzmir Doğalgaz'dan fotoğraf yarışması

2011 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen fotoğraf yarışması amatör ve profesyonel tüm katılımcılara açık.

İzmir Doğalgaz, İzmir Fotoğrafçılar Odası işbirliği ile bu yıl 9'uncusu düzenlenen fotoğraf yarışmasının teması "Kültürel Miraslarımız" olarak belirlendi. Türkiye çapında geçerli olan ve fotoğraf camiasında ses getiren yarışmanın son başvuru tarihi 01 Nisan 2020. Profesyonel ve amatör tüm fotoğraf severlere açık olan yarışmaya Türkiye dışında çekilen fotoğraflarla da katılım sağlanabilecek. İzmir fotoğraf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren yarışmanın jüri üyeleri son katılım tarihinden sonra İzmir Doğalgaz web sitesinden açıklanacak. Seçici kurul tarafından 3 eser derece, 3 eser mansiyon için belirlenirken, 34 eser ise sergi için değerlendirilecek.

Yarışma ödülleri

Yarışmanın ödül töreni İzmir Fotoğrafçılar Odası tarafından Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Fotoğrafçılık Günleri Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Birinci 5 bin, ikinci 2 bin 500, üçüncü ise bin 250 lira ile ödüllendirilirken, mansiyon kazanan üç yarışmacıya da 500'er lira para ödülü verilecek. Dünya'nın birçok noktasının özellikle Anadolu'nun tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Fotoğraf sanatı aracılığıyla İzmir ve ülkemiz başta olmak üzere Dünya'daki doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra bölgelerin kültürler değerlerini kayıt altına alarak görsel bir bellek oluşturmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından gelecek fotoğraf kareleri ile kültürel miraslarımızı yaşatmayı, düzenlenecek sergiler aracılığıyla tanıtmayı ve en önemlisi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Belgesel nitelikli fotoğraflar arıyoruz

Yarışma ile belgesel nitelikte çok sayıda fotoğrafın kayıt altın alınacağını belirten İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışma ile aynı zamanda fotoğraf çalışmalarını destekleyerek, fotoğraf sanatçılarının yanında olmaya çalışıyoruz. Her yıl belirlediğimiz farklı konularla fotoğraf sanatıyla birlikte yaşadığımız topluma da bir katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Her yarışmacının en az 5 eserle başvurabileceği yarışma için katılım şartnamesi, İzmir Doğalgaz ve Özer Sanat Merkezi kurumsal web sitelerinden temin edilebilecek. Genel Müdürlük 2821 Sokak No:94/F 35110 Halkapınar - İZMİR Tel 0232 449 39 39 Faks 0232 449 50 50 info@izmirgaz.com.tr