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İzmir'in kurtuluşunun belgeseli çekildi

Milli Mücadele’nin simge şehirlerinden İzmir’in kurtuluşu, “İzmir’e Doğru: 9 Eylül” adıyla belgesel oldu. Filmin ilk gösterimi 28 Ekim Perşembe akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılacak

İzmir'in kurtuluşunun belgeseli çekildi
27 Ekim 2021 Çarşamba 10:36

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda 15 Mayıs 1919’da Yunanlar tarafından işgal edilen İzmir’in kurtuluş mücadelesi belgesel film ile anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sunduğu filmin gala gecesi 28 Ekim Perşembe akşamı saat 20.30’da yapılacak. Gösterim ücretsiz izlenebilecek.

Çekimleri bir yıl sürdü


Uzun bir arşiv çalışmasının ardından bir yılda çekilen belgeselde, konunun uzmanı tarihçiler ve araştırmacı-yazarlar Alev Coşkun, Yaşar Aksoy, Kemal Arı, Vahdettin Engin, Ahmet Mehmetefendioğlu, Hayat Akıncı, Feyyaz Yüzatlı ve Şükrü Kocagöz’ün anlatımları ile İzmir’in kurtuluşu için savaşmış kahramanların ailelerinin röportajları yer alıyor. Belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın yaptı. Önemli sahnelerinde dramaların yer aldığı belgeselin müziklerinde ise Yıldıray Gürgen imzası bulunuyor.

Yönetmen Mesut Gengeç, “Belgeselde, Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşun ve sonrasında yaşananlar, Ödemiş’te yazılan destan, Vatanım Sensin dizisinde herkesin Albay Cevdet olarak tanıdığı Gavur Mümin’in (Mümin Aksoy) müthiş hikâyesi yer alıyor. Aynı zamanda işgal günlerinden itibaren yeraltına inen istihbarat faaliyetleri ve isimsiz kahramanlar da belgeselde önemli yer tutuyor. 15 Mayıs 1919, İzmir’in tarihindeki, kara gün. Sadece o gün, ABD’li Amiral Bristol’ün raporuna göre İzmir’de iki bin kişi şehit edildi. Belgesel, o kara günü de; 9 Eylül’de gelincik tarlası gibi açan ve Türk bayraklarıyla donatılan İzmir’in kurtuluşunu da röportajlar ve dramalarla anlatıyor” dedi.

Etiketler; #izmir #izmirin kurtuluşu #izmire doğru belgeseli #izmir kurtuluş belgeseli
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