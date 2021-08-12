İzmir’de 30 ilçede film gösterimleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı UCLG Kültür Zirvesi’nin heyecanı şehri sardı. Başkan Tunç Soyer’in Kültür Zirvesi’ni kentin her köşesine yayma anlayışı doğrultusunda “Troya Hazineleri Asırlık Hasret” belgeseli 30 ilçede İzmirlilerle buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Kültür Mümkün” vizyonu ile dördüncüsüne İzmir’in ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi kapsamında kentte bir dizi etkinlik düzenleniyor. "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" belgeselinin gösterimi bugün Seferihisar ve Ödemiş’te 21.00’de eş zamanlı yapılacak. 30 ilçedeki gösterimler 30 Ağustos’a kadar sürecek.

Troya Hazineleri Asırlık Hasret



Heinrich Schliemann Osmanlı Devleti'nden 1870'de Troya'da kazı için izni aldı fakat Schliemann, Troya hazinelerini 1873'te, kazı protokolüne uymayarak önce Yunanistan'a daha sonra Almanya'ya kaçırdı. Osmanlı Devleti bilinenin aksine eserlerin peşini bırakmayarak Yunanistan'a dava açtı ancak sonuç alamadı. Yağmalanan eserler, bir asırdır ana vatanına hasret. Bu sürecin aktarıldığı Troya Hazineleri belgeseli, 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen tek film oldu. Yapımcılığını ve Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil kaleme aldı. Çok sayıda oyuncunun yer aldığı filmde Schliemann'ı tiyatro ve sinema oyuncusu Cenan Çamyurdu canlandırdı.

30 Ağustos’a kadar sürecek

Tüm gösterimler saat 21.00’de eş zamanlı yapılacak. Belgesel 12 Ağustos’ta Seferihisar Cumhuriyet Meydanı’nda ve Ödemiş 125. Yıl Kültürpark’ta, 13 Ağustos’ta Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda ve Torbalı Kültür Merkezi’nin bahçesinde, 14 Ağustos’ta Menemen Cumhuriyet Meydanı’ndan, 15 Ağustos’ta Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda ve Dikili Nazım Hikmet Parkı’nda, 16 Ağustos’ta Bayındır Kani Bey Parkı ve Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nda, 17 Ağustos’ta Menderes Merkez Amfi Tiyatro’da, 18 Ağustos’ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda, 19 Ağustos’ta Aliağa Demokrasi Meydanı’nda ve Karşıyaka Anıt Demokrasi Meydanı’nda, 20 Ağustos’ta Çiğli Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Amfi Tiyatro’da ve Urla Meydanı’nda, 22 Ağustos’ta Balçova İnciraltı Adalet Meydanı’nda, 22 Ağustos’ta Konak Vali Kazım Paşa Ortaokulu Bahçesi’nde, 23 Ağustos’ta Kiraz Şehit Birol Uysal Parkı Cumhuriyet Meydanı’nda ve Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda, 24 Ağustos’ta Tire Gölet Amfi Tiyatro’da, 25 Ağustos’ta Karaburun Cumhuriyet Meydanı’nda, 26 Ağustos’ta Selçuk İstasyon Meydanı’nda ve Bayraklı Şehit Hakan Ünal Parkı’nda, 27 Ağustos’ta Güzelbahçe Belediyesi Amfi Tiyatro’da ve Karabağlar Uğur Mumcu Parkı Amfi Tiyatro’da, 28 Ağustos’ta Foça İtfaiye Meydanı’nda ve Çeşme Alaçatı Açık Hava Tiyatrosu’nda, 29 Ağustos’ta Kınık Cumhuriyet Meydanı’nda, 30 Ağustos’ta Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda ve Buca Hasan Ağa Bahçesi’nde gösterilecek.